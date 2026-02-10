Filipçe: Shteti mund të subvencionojë kontributet për rritjen e pagave në sektorin privat
Grupi parlamentar i LSDM-së dhe koalicioni sot e riparaqitën Projektligjin për ndryshimet në Ligjin për Pagën Minimale, pasi më parë ishte kthyer nga Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, për shkak të, siç theksoi ai, mangësive teknike.
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe deklaroi në konferencën e sotme për shtyp në Kuvend se presin që ligji të vihet në rend të ditës gjatë këtij muaji.
Ai tha se në periudhën e ardhshme do të shihet nëse procedura e kthimit është bërë me qëllim që, siç thotë ai, të shtyhet shqyrtimi i saj.
Filipce njoftoi se LSDM mbështet plotësisht kërkesat e LSM-së për një pagë minimale prej 600 eurosh, duke vlerësuar se punëtorët meritojnë një "jetë dinjitoze", veçanërisht, thotë ai, në kushtet kur shporta sindikale tejkalon 65.000 denarë.
Si burime të mundshme të fondeve, ai tregoi kategoritë buxhetore për shpenzimet e udhëtimit dhe përfaqësimin, nga të cilat, sipas tij, mund të sigurohen fondet.
Ai përsëriti se, sipas mendimit të tij, shteti mund të subvencionojë kontributet për rritjen e pagave në sektorin privat në mënyrë që të mos prishet likuiditeti i kompanive.
Filipce kritikoi qeverinë për njoftimet për blerjen e një aeroplani të ri qeveritar, duke e vlerësuar atë si "shpërdorim" në kushte kur qytetarët protestojnë për paga më të larta.
Grupi parlamentar i LSDM-së do të paraqesë edhe amendamente në Ligjin për nëpunësit administrativë./Telegrafi/