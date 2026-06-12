Mexhiti: U miratua faza e parë e Ligjit për lojërat e fatit, realizohet një nga premtimet e VLEN-it
Bashkëkryetari i VLEN, Izet Mexhiti tha se gjatë ditës së djeshme u votua faza e parë e ndryshimeve në Ligjin për lojërat e fatit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që siç tha, fillon kufizimi i vërtetë institucional i lojërave të fatit, largimi i tyre nga fëmijët dhe shkollat.
Mexhiti shkruan se presin të përfundojë plotësisht miratimi i Ligjit dhe më këtë, shtoi se përmbushet një nga premtimet më domethënëse të VLEN.
“Me miratimin e fazës së parë të sjelljes së Ligjit për lojërat e fatit, fillon kufizimi i vërtetë institucional i lojërave të fatit, largimi i tyre nga fëmijët dhe shkollat, si dhe mbrojtja më e fortë e familjeve nga një dukuri që ka lënë pasoja të thella në shoqërinë tonë prej vitesh. Ky është vetëm një ndryshim ligjor. Por mbi të gjitha, është një detyrim njerëzor, familjar dhe moral ndaj popullit tonë".
"Qëllimi i VLEN-it është i qartë: të vendoset rend, të parandalohet përhapja e pakontrolluar e bixhozit, të mbrohen të rinjtë dhe t’i jepet fund varfërimit të mijëra familjeve që kanë paguar çmimin e kësaj plage të shoqërisë prej vitesh. Do t’i mbrojmë fëmijët tanë. Do t’i mbrojmë familjet tona”, tha Mexhiti.