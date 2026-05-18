Filipçe: Orban – Vuçiç – Mickoski janë si "babushka" ruse, i pari ra, tani është radha e këtyre të dyve
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipce, ka foluar për rrjetin politiko-financiar që lidh Victor Orbanin, Aleksandar Vuçiqin dhe Hristijan Mickoskin.
"Nuk e kemi zbuluar këtë rrjet. E kemi ekspozuar me muaj të tërë dhe çdo ditë e re sjell konfirmime të reja. Hristijan Mickoski prej kohësh quhet 'Vuçiç i vogël' në Maqedoni. Dhe kjo nuk është rastësi", thotë Filipçe.
Ai vlerëson se ka një "copy-paste" të plotë në politikat dhe retorikën e OBRM-PDUKM-së dhe qeverisë së SNS-së në Serbi, veçanërisht në lidhje me ndarjet midis "patriotëve" dhe "tradhtarëve", si dhe në lidhje me fushatat kundër BE-së dhe kontrollit mbi median.
"E njëjta retorikë për BE-në: 'është e mundur, por me dinjitet', 'nuk do t'i lejojmë të kërcënojnë identitetin tonë', 'nuk do të heqim dorë as edhe një milimetër'", thekson Filipçe në një intervistë për median serbe "Nova.rs".
Filipçe thotë se ka prova konkrete dhe akuza penale që lidhen me financimin e medias përmes fushatave të rreme të marketingut me para që erdhën nga Hungaria nëpërmjet Sllovenisë.
Filipçe flet gjithashtu për kredinë prej një miliard eurosh nga Hungaria, e cila është e lidhur me para kineze dhe kontrata jotransparente.
“Në të njëjtin vit që Mickoski mori një kredi nga Hungaria me të njëjtën shumë, Hungaria mori para nga Banka e Zhvillimit të Kinës, Banka e Eksport-Importit të Kinës dhe Banka e Kinës”, thekson ai./Telegrafi/