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Pas një takimi në Mexico City, FIFA njoftoi ndryshime rrënjësore në Rregulloren e Transferimeve, të cilat do të hyjnë në fuqi më 1 janar 2027. Dispozitat e reja, të cilat janë rezultat i dy viteve negociatash dhe padive me sindikatën e lojtarëve FIFPro, shoqatat e ligave dhe klubet evropiane, sjellin një revolucion në sistemin që u krijua në vitin 2001.

Ndër risitë më të rëndësishme janë pjesa e detyrueshme e lojtarit në tarifën e transferimit dhe futja e klauzolave të blerjes në të gjitha kontratat.

Sipas rregullave të reja, lojtarët do të kenë të drejtë për pesë për qind të tarifës së tyre të transferimit. Kjo praktikë, e cila ekzistonte tashmë në Spanjë, tani po bëhet një rregull global. Futbollistët me një pagë fikse vjetore më pak se 150,000 euro do të duhet të marrin 5 për qind të tarifës së tyre fikse të transferimit.

Lojtari mund të heqë dorë pjesërisht nga kjo e drejtë, por pjesa e tij nuk mund të jetë kurrë më e vogël se më e larta nga dy shumat e mëposhtme: a) paga fikse e lojtarit për vitin e fundit të kontratës së tij me klubin nga i cili po largohet; ose b) 2.5% e tarifës totale fikse të transferimit.

Në rast mosmarrëveshjesh, të cilat do të zgjidhen nga Gjykata e Futbollit, do të aplikohet një kamatë prej tetë për qind për pagesat e vonuara.

Klauzolat e blerjes

Në të ardhmen, klauzolat e lirimit do të bëhen pjesë e detyrueshme e të gjitha kontratave midis futbollistëve dhe klubeve.

Të dyja palët do të duhet të bien dakord për një klauzolë lirimi, një praktikë që ekzistonte tashmë në Spanjë, por së cilës federatat e tjera i kanë rezistuar. Kjo do të garantojë lirinë e lëvizjes së futbollistëve.

Kontratat për lojtarët e rinj

Ajo që është e re është mundësia që klubet të nënshkruajnë kontrata me lojtarë nën moshën 18 vjeç për deri në pesë vjet, në krahasim me limitin aktual të përgjithshëm prej tre vjetësh.

Kontrata të tilla mund të ofrohen vetëm nëse lojtari është regjistruar në klub për një periudhë të caktuar kohore para nënshkrimit dhe duhet të përmbushë kushte të veçanta që lidhen me kompensimin. Klubet do të jenë në gjendje të kenë vetëm një numër të kufizuar kontratash të tilla për sezon.

Platforma e Dialogut Social

Gjithashtu u krijua një Platformë Globale për Dialog Social në të cilën marrin pjesë FIFA, FIFPro, Federata e Ligës Botërore (WLA) dhe Federata e Klubeve Evropiane (EFC). Sipas procesit të ri, si rregull, vendimet, rekomandimet dhe marrëveshjet do të merren me konsensus, domethënë me marrëveshje unanime të të gjitha palëve.

Pasi të arrihet konsensusi, FIFA do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të zbatuar atë që është rënë dakord brenda kuadrit të saj rregullator.

FIFA mund të refuzojë zbatimin vetëm nëse vërteton se do të ishte haptazi i papajtueshëm me detyrimet e saj statutore, do të shkelte dispozitat ligjore detyruese, do të krijonte barrë të tepërta financiare ose operative ose do ta ekspozonte atë ndaj rreziqeve ligjore. Në raste të tilla, FIFA do t'u ofrojë palëve një justifikim të arsyetuar.

Amendamentet e propozuara përcaktojnë gjithashtu udhëzime operative për platformën, të cilat përfshijnë, ndër të tjera, sistemin e transferimeve, sistemet kombëtare të transferimeve, mirëqenien e lojtarëve, standardet e shëndetit dhe sigurisë, si dhe dispozita të veçanta që lidhen me shtatzëninë, birësimin dhe lejen familjare.

Pasoja e gjithë kësaj është tërheqja e të gjitha padive dhe mosmarrëveshjeve që FIFPro dhe anëtarët e saj kanë iniciuar kundër FIFA-s dhe fuqive të saj rregullatore në futboll.

Dorë për dore me FIFPro-n

Si pjesë e këtij procesi, FIFA do të nënshkruajë gjithashtu një Memorandum Mirëkuptimi me FIFPro, i kushtëzuar nga tërheqja e të gjitha pretendimeve dhe mosmarrëveshjeve të ngritura nga FIFPro dhe anëtarët e saj. Memorandumi do të pasqyrojë ndryshimet e propozuara.

Të gjitha angazhimet e ndërmarra do të respektojnë plotësisht rolin e FIFA-s si organi qeverisës botëror i futbollit dhe kompetencat e saj, siç përcaktohen në Statutet e FIFA-s dhe në kuadrin e përgjithshëm rregullator. /Telegrafi/

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