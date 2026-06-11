FIFA po revolucionarizon transferimet, ndryshojnë kontratat e futbollistëve dhe klauzolat
Pas një takimi në Mexico City, FIFA njoftoi ndryshime rrënjësore në Rregulloren e Transferimeve, të cilat do të hyjnë në fuqi më 1 janar 2027. Dispozitat e reja, të cilat janë rezultat i dy viteve negociatash dhe padive me sindikatën e lojtarëve FIFPro, shoqatat e ligave dhe klubet evropiane, sjellin një revolucion në sistemin që u krijua në vitin 2001.
Ndër risitë më të rëndësishme janë pjesa e detyrueshme e lojtarit në tarifën e transferimit dhe futja e klauzolave të blerjes në të gjitha kontratat.
Sipas rregullave të reja, lojtarët do të kenë të drejtë për pesë për qind të tarifës së tyre të transferimit. Kjo praktikë, e cila ekzistonte tashmë në Spanjë, tani po bëhet një rregull global. Futbollistët me një pagë fikse vjetore më pak se 150,000 euro do të duhet të marrin 5 për qind të tarifës së tyre fikse të transferimit.
Lojtari mund të heqë dorë pjesërisht nga kjo e drejtë, por pjesa e tij nuk mund të jetë kurrë më e vogël se më e larta nga dy shumat e mëposhtme: a) paga fikse e lojtarit për vitin e fundit të kontratës së tij me klubin nga i cili po largohet; ose b) 2.5% e tarifës totale fikse të transferimit.
Në rast mosmarrëveshjesh, të cilat do të zgjidhen nga Gjykata e Futbollit, do të aplikohet një kamatë prej tetë për qind për pagesat e vonuara.
🚨🚨| BREAKING: As part of FIFA’s football transfer 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐋𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍, all players will now receive a 𝟓% 𝐂𝐔𝐓 of their transfer fees.
The system was already in place in Spain, and now will apply everywhere. Players have the option to waive this right.
[@diarioas] pic.twitter.com/CQGgLw3QgQ
— CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2026
Klauzolat e blerjes
Në të ardhmen, klauzolat e lirimit do të bëhen pjesë e detyrueshme e të gjitha kontratave midis futbollistëve dhe klubeve.
Të dyja palët do të duhet të bien dakord për një klauzolë lirimi, një praktikë që ekzistonte tashmë në Spanjë, por së cilës federatat e tjera i kanë rezistuar. Kjo do të garantojë lirinë e lëvizjes së futbollistëve.
Kontratat për lojtarët e rinj
Ajo që është e re është mundësia që klubet të nënshkruajnë kontrata me lojtarë nën moshën 18 vjeç për deri në pesë vjet, në krahasim me limitin aktual të përgjithshëm prej tre vjetësh.
Kontrata të tilla mund të ofrohen vetëm nëse lojtari është regjistruar në klub për një periudhë të caktuar kohore para nënshkrimit dhe duhet të përmbushë kushte të veçanta që lidhen me kompensimin. Klubet do të jenë në gjendje të kenë vetëm një numër të kufizuar kontratash të tilla për sezon.
🚨🚨| BREAKING: FIFA has decided that 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐄𝐒 will now be required in 𝐀𝐋𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐒. 🤯📑
[@jfelixdiaz] pic.twitter.com/isY70cxFLl
— CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2026
Platforma e Dialogut Social
Gjithashtu u krijua një Platformë Globale për Dialog Social në të cilën marrin pjesë FIFA, FIFPro, Federata e Ligës Botërore (WLA) dhe Federata e Klubeve Evropiane (EFC). Sipas procesit të ri, si rregull, vendimet, rekomandimet dhe marrëveshjet do të merren me konsensus, domethënë me marrëveshje unanime të të gjitha palëve.
Pasi të arrihet konsensusi, FIFA do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të zbatuar atë që është rënë dakord brenda kuadrit të saj rregullator.
FIFA mund të refuzojë zbatimin vetëm nëse vërteton se do të ishte haptazi i papajtueshëm me detyrimet e saj statutore, do të shkelte dispozitat ligjore detyruese, do të krijonte barrë të tepërta financiare ose operative ose do ta ekspozonte atë ndaj rreziqeve ligjore. Në raste të tilla, FIFA do t'u ofrojë palëve një justifikim të arsyetuar.
Amendamentet e propozuara përcaktojnë gjithashtu udhëzime operative për platformën, të cilat përfshijnë, ndër të tjera, sistemin e transferimeve, sistemet kombëtare të transferimeve, mirëqenien e lojtarëve, standardet e shëndetit dhe sigurisë, si dhe dispozita të veçanta që lidhen me shtatzëninë, birësimin dhe lejen familjare.
Pasoja e gjithë kësaj është tërheqja e të gjitha padive dhe mosmarrëveshjeve që FIFPro dhe anëtarët e saj kanë iniciuar kundër FIFA-s dhe fuqive të saj rregullatore në futboll.
FIFA has signed a memorandum of understanding (MoU) with FIFPro that will give the global players’ union an equal say on football’s international transfer rules and player-welfare policies.
The landmark deal will see the creation of a new committee that gives FIFPro a veto over…
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2026
Dorë për dore me FIFPro-n
Si pjesë e këtij procesi, FIFA do të nënshkruajë gjithashtu një Memorandum Mirëkuptimi me FIFPro, i kushtëzuar nga tërheqja e të gjitha pretendimeve dhe mosmarrëveshjeve të ngritura nga FIFPro dhe anëtarët e saj. Memorandumi do të pasqyrojë ndryshimet e propozuara.
Të gjitha angazhimet e ndërmarra do të respektojnë plotësisht rolin e FIFA-s si organi qeverisës botëror i futbollit dhe kompetencat e saj, siç përcaktohen në Statutet e FIFA-s dhe në kuadrin e përgjithshëm rregullator. /Telegrafi/