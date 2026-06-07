Feyenoordi shkarkon Robin van Persien
Robin van Persie nuk është më trajner i Feyenoordit. Klubi holandez ka njoftuar të dielën shkarkimin e 42-vjeçarit, duke i dhënë fund aventurës së tij njëvjeçare e gjysmë në stolin e skuadrës nga Roterdami.
Ish-sulmuesi i njohur i Arsenalit, Manchester Unitedit, Fenerbahçes dhe Holandës largohet pavarësisht se e përfundoi sezonin në vendin e dytë në Eredivisie, duke siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve për edicionin e ardhshëm. Megjithatë, Feyenoordi mbeti larg garës për titull, të cilin e fitoi PSV.
Drejtori teknik i klubit, Devy Rigaux, falënderoi Van Persien për punën e bërë, por theksoi se pas analizës së sezonit ishte vendosur që skuadra të niste një kapitull të ri.
Feyenoord parts ways with Robin van Persie
Feyenoord will start the 2026-2027 season with a new head coach. The club would like to thank Robin van Persie for everything he gave during his time as head coach. pic.twitter.com/P9UkuUGUnv
— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 7, 2026
“Robin van Persie ka dhënë gjithçka për klubin gjatë një viti e gjysmë. Ai meriton vlerësime për mënyrën se si e përfundoi një sezon të vështirë dhe për sigurimin e vendit të dytë në kampionat”, deklaroi Rigaux.
Megjithatë, sipas drejtuesve të klubit, vlerësimi i paraqitjeve dhe i stilit të lojës çoi në përfundimin se Feyenoordi duhet ta nisë sezonin e ardhshëm me një trajner të ri.
“Përfundimi ynë ishte se është më mirë që sezonin e ardhshëm ta nisim me një trajner të ri”, shtoi ai.
Përveç rezultateve në kampionat, edhe paraqitjet në Evropë ndikuan në vendim. Feyenoordi u eliminua nga Fenerbahçe në raundin e fundit kualifikues për Ligën e Kampionëve dhe më pas zhvilloi një sezon zhgënjyes në Ligën e Evropës.
Skuadra holandeze fitoi vetëm dy nga tetë ndeshjet në fazën e grupeve, ndaj Sturm Graz dhe Panathinaikos, ndërsa pësoi gjashtë humbje.
Van Persie konsiderohet një nga sulmuesit më të mëdhenj në historinë e futbollit holandez. Me kombëtaren e Holandës ai zhvilloi mbi 100 ndeshje dhe realizoi 50 gola, duke mbetur një nga figurat më të rëndësishme të futbollit holandez në dekadat e fundit. /Telegrafi/