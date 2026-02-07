Feta viçi në salcë me speca turshi: Shije që të rrëmben
Provoni këtë recetë për feta viçi në salcë me speca dhe tranguj turshi, një kombinim i balancuar i shijes paksa e thartë me mish të butë dhe të lëngshëm, që të mahnit që në provën e parë
Kjo pjatë e pasur në aromë, është ideale për një drekë familjare ose për një darkë ku dëshironi të lini përshtypje. Specat dhe trangujt turshi i japin salcës freski dhe karakter, ndërsa mishi i përgatitur me kujdes mbetet i butë dhe i shijshëm.
Salca është elementi kryesor i kësaj pjate: perimet e ziera ngadalë, të kombinuara me pana për gatim, krijojnë një teksturë kremoze që përputhet në mënyrë perfekte me viçin, transmeton Telegrafi.
Informacione bazë
Porcione: 4–5
Koha e përgatitjes: 20 minuta
Koha e gatimit: 40 minuta
Koha totale: rreth 1 orë
Vështirësia: mesatare
Përbërësit
▪ 800 g feta viçi
▪ 2 qepë të mesme
▪ 1 karotë e madhe
▪ 1 rrënjë majdanozi
▪ 1 rrënjë selinoje
▪ 600 g speca turshi
▪ 100 g tranguj turshi
▪ 50 g gjalpë
▪ 200 ml pana për gatim
▪ 1 lugë çaji mustardë
▪ kripë, piper i zi
▪ rigon sipas shijes
▪ lëng limoni sipas dëshirës
Përgatitja
1. Përgatitja e perimeve
Në gjalpë kaurdisni qepën e grirë imët derisa të zbutet. Shtoni karotën, rrënjën e majdanozit dhe selinos, të grira imët, dhe vazhdoni gatimin derisa të zbuten lehtë. Gjatë këtij procesi mund të shtoni pak ujë ose pak lëng nga specat turshi për një shije më të thellë.
2. Shtimi i turshive
Shtoni specat dhe trangujt turshi të grirë imët dhe lërini të ziejnë derisa përbërësit të bashkohen. Në fund shtoni panën për gatim dhe mustardën. Rregulloni shijen me kripë, piper, rigon dhe pak lëng limoni. Lëreni salcën të trashet lehtë.
3. Përgatitja e mishit
Pastroni fetat e viçit nga fijet, pritini në trashësi të barabartë dhe skuqini shkurt në pak vaj të nxehur derisa të marrin ngjyrë të artë. Nxirrni mishin dhe ruani yndyrën e skuqjes.
Zëvendësim i mundshëm:
Në vend të viçit mund të përdorni edhe mish derri, të rrahur lehtë para skuqjes.
4. Bashkimi i mishit me salcën
Salcën e përgatitur shtojeni në enën ku është skuqur mishi, lëreni të vlojë pak dhe ktheni fetat e viçit brenda. Gatuani disa minuta që shijet të bashkohen dhe mishi të mbetet i butë.
5. Servimi
Shërbejeni pjatën të ngrohtë, të shoqëruar me pure patatesh, patate të ziera ose bukë shtëpie.
Ju bëftë mirë. /Telegrafi/