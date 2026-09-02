Festivali i Filmit në Venecia do të hapet me çmimin për arritje jetësore të George Clooney-t
Festivali i 83-të i Filmit në Venecia fillon të mërkurën me ndarjen e Çmimit për Arritje Jetësore për George Clooney dhe një program që paraqet disa nga emrat më të mëdhenj të kinemasë botërore.
Ylli i Hollivudit, 65-vjeçari George Clooney, do të marrë Luanin e Artë për Arritje Gjatë Jetës në ceremoninë e hapjes në orën 19:00, dhe aktorja Laura Dern do të flasë në nder të tij. Të dy luajtën së bashku në filmin "Jay Kelly", i cili u shfaq premierë në Venecia vitin e kaluar.
Festivali do të hapet me filmin "Ink" nga regjisori britanik Danny Boyle, i njohur për filmat "Trainspotting" dhe "Slumdog Millionaire". Filmi tregon historinë se si Rupert Murdoch dhe Larry Lamb e shndërruan gazetën The Sun në një nga gazetat kryesore tabloide të Britanisë. "Ink" është një nga 21 filmat që konkurrojnë për çmimin kryesor të festivalit, Luanin e Artë.
Ndër filmat më të pritur është premiera e "Primetime", në të cilin Robert Pattinson luan rolin e gazetarit të jetës reale Chris Hansen. Seriali i Hansen në NBC, "To Catch a Predator", përdori kamera të fshehta për t'u përballur me abuzuesit e dyshuar seksualë në lidhje me veprimet e tyre, duke i shndërruar takimet në përmbajtje televizive kontroverse.