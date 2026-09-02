Abdixhiku me ambasadorin gjerman diskuton situatën politike pas refuzimit të kandidatit për president
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka pritur të mërkurën në takim ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, me të cilin ka diskutuar zhvillimet aktuale politike në vend.
Sipas LDK-së, në takim vëmendje e veçantë i është kushtuar situatës së krijuar pas refuzimit të kandidatit të propozuar nga kjo parti për president të Republikës së Kosovës dhe pamundësisë për të përmbyllur procesin e zgjedhjes së presidentit.
Abdixhiku ka vlerësuar se dështimi i këtij procesi përbën një zhvillim të pafavorshëm për stabilitetin politik dhe funksionimin e institucioneve demokratike të Kosovës.
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Ai ka theksuar gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së partnerëve strategjikë të Kosovës për ruajtjen e stabilitetit institucional, konsolidimin demokratik dhe avancimin e agjendës euroatlantike të vendit.
Gjatë takimit është vlerësuar edhe rëndësia e marrëdhënieve të ngushta ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, si dhe bashkëpunimi në proceset që lidhen me zhvillimin demokratik dhe integrimin evropian të Kosovës.
Në fund, Abdixhiku ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë ndaj Kosovës, duke e cilësuar atë një prej partnerëve më të rëndësishëm strategjikë të vendit./Telegrafi/