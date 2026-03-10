Fenerbahçe nuk heq dorë nga Fisnik Asllani, rivalizon gjigantët evropianë
Klubi turk Fenerbahçe vazhdon përpjekjet e tij për të sjellë në radhët e veta sulmuesin kosovar Fisnik Asllani, që luan aktualisht për skuadrën gjermane Hoffenheim.
Sipas mediave sportive, drejtuesit e skuadrës nga Stambolli janë seriozisht të interesuar që ta transferojnë 23‑vjeçarin gjatë afatit kalimtar veror, për të forcuar sulmin për sezonin e ardhshëm.
Raportimet e fundit tregojnë se Chelsea dhe disa klube të Ligës Premier, si dhe ekipe të tjera evropiane, po tregojnë interes për shërbimet e Asllanit, duke e bërë këtë transferim si një objektiv të vëmendshëm në treg.
Fenerbahçe, megjithatë, shpreson që të jetë konkurrent serioz në garë dhe të bindë Hoffenheim që ta shesë lojtarin te vetja.
Klubi gjerman raportohet se kërkon rreth 30 milionë euro për të pranuar largimin e Asllanit gjatë afati kalimtar veror.
Shifra e kërkuar pasqyron edhe performancën e tij premtuese këtë sezon dhe interesimin e klubeve të mëdha për të.
Fisnik Asllani ka qenë një prej lojtarëve më të spikatur të Hoffenheim këtë sezon, me një kontribut të konsiderueshëm në sulm, ai ka realizuar 9 gola dhe ka dhënë 8 asistime në 26 paraqitje në të gjitha kompeticionet. /Telegrafi/