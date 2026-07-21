Fëmijët që janë ndjerë të neglizhuar shpesh zhvillojnë këto pesë tipare
Disa përvoja të fëmijërisë mund të kenë efekte afatgjata, por ato gjithashtu mund të formësojnë disa tipare që më vonë rezultojnë të jenë një aset.
Psikologia Jonica Webb, e cila studion neglizhencën emocionale në fëmijëri, beson se njerëzit, prindërit e të cilëve rrallë i vinin re nevojat e tyre emocionale, shpesh zhvillojnë pika të forta të vlefshme që i ndihmojnë ata në moshë madhore.
Ajo veçoi pesë tipare që thotë se janë veçanërisht të zakonshme tek njerëzit që janë rritur duke u ndjerë të injoruar.
Ata janë jashtëzakonisht të pavarur
Sipas Webb, fëmijët që rriten duke ndjerë se duhet të përballen vetë me problemet, shpesh rriten dhe bëhen të rritur shumë të pavarur. Ata i kanë zgjidhur vetë mosmarrëveshjet në shkollë ose midis miqve, kështu që janë mësuar të mbështeten te vetja.
"Nëse je rritur në këtë mënyrë, je shumë i aftë dhe për këtë arsye mund t’i bësh shumicën e gjërave vetë", thekson psikologu për YourTango. Ai shton se hulumtimet tregojnë se pavarësia e tepërt, megjithëse mund të jetë e dobishme, ndonjëherë e bën të vështirë mbajtjen e marrëdhënieve të ngushta sepse njerëzit kanë tendencë të kërkojnë ndihmë nga të tjerët.
Ata janë shumë të dhembshur
Psikologia pohon se njerëzit që mendonin se emocionet e tyre nuk viheshin re në fëmijëri, shpesh zhvillojnë një ndjeshmëri ekstreme ndaj ndjenjave të të tjerëve. Edhe pse ndonjëherë mund të kenë vështirësi në njohjen e emocioneve të tyre, ata kanë më shumë gjasa të vënë re se si ndihen njerëzit e tjerë. "Njerëzit që u rritën duke u ndjerë të pavënë re shpesh kanë shumë dhembshuri për të tjerët", thotë ajo.
Ata janë shumë bujarë
Sipas Webb, fëmijët e lënë pas dore emocionalisht shpesh mësojnë të mos kërkojnë shumë për veten e tyre, sepse nuk janë mësuar që nevojat e tyre të njihen. Si rezultat, ata u kushtojnë më shumë vëmendje të tjerëve sesa vetes si të rritur. "Nuk kërkon shumë, por jep shumë", shpjegon Webb. Ai beson se pavarësia dhe dhembshuria janë arsyet pse njerëz të tillë shpesh i ndihmojnë të tjerët pa egoizëm.
Ata përshtaten lehtë
Webb thotë se shumë njerëz që u rritën duke u ndjerë të injoruar si fëmijë nuk kishin shumë mundësi për të shprehur dëshirat ose nevojat e tyre. Si rezultat, ata mësuan të përshtateshin me rrethanat dhe të pranonin situatat ashtu siç janë. "Nuk je kërkues, ndërhyrës ose kontrollues. Në vend të kësaj, përshtatesh me ndryshimin shumë më lehtë se shumica e njerëzve", thotë ai.
Ata janë jashtëzakonisht të kujdesshëm ndaj të tjerëve
Së fundmi, Webb thekson se njerëz të tillë janë shpesh ndër më të njohurit në mjedisin e tyre, sepse janë të gatshëm të ndihmojnë familjen, miqtë dhe madje edhe të panjohurit e plotë. Megjithatë, ajo paralajmëron se ata nuk duhet të neglizhojnë nevojat e tyre gjatë këtij procesi. "Mund të qëndroni po aq të fortë sa më parë, por në të njëjtën kohë të mësoni të kërkoni ndihmë kur keni nevojë dhe ta vlerësoni veten më shumë", përfundon psikologia.