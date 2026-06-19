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Një udhëtim familjar me varkë u shndërrua në një udhëtim të kushtueshëm kur një fëmijë ia hodhi rastësisht iPhone-in nënës së tij në ujë, një moment që u kap nga kamera.

Klipi, i cili po përhapet me shpejtësi në internet, tregon djalin të ulur në një varkë, duke mbajtur telefonin dhe duke e hedhur në liqen sekondën tjetër.

Nëna, e tronditur plotësisht, u përpoq ta kapte telefonin, por i gjithë incidenti u zhvillua brenda pak sekondash.

Videoja virale ka mbledhur mbi 1 milion shikime dhe shkaktoi reagime të shumta. /Telegrafi/



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