Intervista merr kthesë të pazakontë, politikani i bërtet qenit para kamerave
Një politikan australian u përball me reagime të ashpra në internet pasi ndërpreu një intervistë televizive për t'i bërtitur qenit të tij.
Barnaby Joyce, një figurë e lartë në Australi, po shfaqej në programin e transmetuesit kombëtar ABC News.
Gjatë një debati të nxehtë, Joyce papritmas u kthye nga kamera dhe bërtiti: Ulu!
I bërtiti dikujt që nuk dukej në kornizë.
Ai pastaj tha: "Më falni, është qeni".
Pasi i kërkoi falje prezantueses, Sarah Ferguson, qeni e ndërpreu përsëri pak çaste më vonë.
Kështu që prezantuesja e nxiti atë të injoronte kafshën shtëpiake dhe thjesht të përqendrohej te pyetja.
"Mos u shqetëso për qenin”, i tha Ferguson. "Thjesht përgjigju pyetjes."
Joyce iu përgjigj ashpër, duke paralajmëruar se intervista do të "ndalet në mënyrë të tmerrshme" nëse ai vazhdonte të ishte "i pasjellshëm".
Videoja qarkulloi shpejt në platformat e rrjeteve sociale dhe tërhoqi kritika, me disa që dënuan mënyrën se si ai i foli kafshës.
Disa përdorues madje thanë se nuk kishte qen fare dhe se ai thjesht po përpiqej të shmangte intervistën. /Telegrafi/