Federata Braziliane ankohet në FIFA për golin e anuluar të Vinicius ndaj Skocisë, kërkon drejtësi
Konfederata Braziliane e Futbollit ka dërguar një letër zyrtare në FIFA për të protestuar ndaj anulimit kontrovers të golit të Vinicius Junior në ndeshjen ndaj Skocisë, duke kërkuar ruajtjen e drejtësisë dhe integritetit sportiv në Kupën e Botës.
Federata braziliane shprehu shqetësimin e saj lidhur me mënyrën e përdorimit të VAR-it gjatë turneut, duke argumentuar se vendimi për anulimin e golit nuk ishte në përputhje me filozofinë e ndjekur deri më tani në kompeticion.
"Një aspekt që tërhoqi vëmendjen tonë ishte qasja e VAR-it. Gjatë gjithë Kupës së Botës, duket se ka pasur një theks të qartë në respektimin e interpretimit të gjyqtarit në fushë dhe kufizimin e ndërhyrjeve vetëm në situatat që përfshijnë gabime të qarta dhe të dukshme. Ne besojmë se kjo filozofi i sjell dobi futbollit, ruan autoritetin e gjyqtarit dhe kontribuon në rrjedhshmërinë e lojës".
CBF theksoi gjithashtu se vendimi për anulimin e golit habiti jo vetëm brazilianët, por edhe vetë futbollistët skocezë në fushë.
"Goli i anuluar i Brazilit kundër Skocisë nuk duket se është në përputhje me filozofinë e adoptuar në këtë kompeticion. Vlen të theksohet se vendimi dukej i papritur jo vetëm për Brazilin, por edhe për lojtarët e Skocisë, reagimet e menjëhershme të të cilëve sugjeronin se ata nuk prisnin një rishikim apo anulimin e golit".
Kontroversia shpërtheu gjatë ndeshjes së fundit të Grupit C, kur goli i yllit të Real Madridit u anulua pas ndërhyrjes së VAR-it për një faull të pretenduar në aksionin paraprak.
Pavarësisht polemikave rreth arbitrimit, Brazili siguroi një fitore bindëse 3-0 ndaj Skocisë dhe avancoi në fazën eliminatore të Kupës së Botës si fitues i grupit.
Përveç kësaj, federata braziliane u ankua edhe për emërimin e gjyqtarit Cesar Ramos për këtë ndeshje, duke rikujtuar se arbitri meksikan kishte qenë gjithashtu në qendër të polemikave në vitin 2018, kur kishte pranuar një gol të Zvicrës ndaj Brazilit pavarësisht një faulli të pretenduar në aksion.
Sipas CBF-së, historia e vendimeve të diskutueshme nga arbitri minon drejtpërdrejt drejtësinë dhe integritetin sportiv që FIFA synon të garantojë gjatë turneut./Telegrafi/