FC Prishtina U15 nuk njeh kundërshtarë - 19 ndeshje, 19 fitore
FC Prishtina U15 po kalon një sezon të jashtëzakonshëm, duke mos njohur asnjë kundërshtar deri më tani. Pas 19 ndeshjeve të zhvilluara, skuadra ka arritur 19 fitore, një rekord mbresëlënës që flet qartë për dominimin e tyre në kampionat.
Ky bilanc perfekt nuk është vetëm statistikë. Është rezultat i një pune të vazhdueshme, disiplinës në grup dhe një filozofie të qartë loje që po jep frytet e saj në çdo ndeshje.
Trajneri Fidan Islami është shprehur i kënaqur me paraqitjet e ekipit, por mbetet me këmbë në tokë. Ai ka theksuar se sezoni ende nuk ka përfunduar dhe se objektivi kryesor është mbyllja në vendin e parë, për ta kurorëzuar më pas gjithçka me titullin kampion përmes fazës së ‘play-off’-it.
Në të njëjtën linjë është edhe kapiteni Jon Pireva. Ai ka vlerësuar punën e grupit dhe bashkëlojtarëve, duke theksuar se skuadra është e bashkuar dhe e fokusuar vetëm te fitorja. Sipas tij, qëllimi është i qartë - të përfundojnë sezonin në krye dhe të sjellin titullin në klub.
Suksesi i kësaj gjenerate nuk është rastësi. FC Prishtina ka investuar ndjeshëm në infrastrukturën sportive dhe në përmirësimin e kushteve brenda akademisë. Fushat moderne, ambientet stërvitore dhe mbështetja profesionale po krijojnë bazën ideale për zhvillimin e talenteve të rinj.
Klubi kryeqytetas ka një vizion të qartë: të prodhojë sa më shumë futbollistë cilësorë për të ardhmen. Dhe kjo skuadër U15 po dëshmon se investimi po kthehet në rezultate konkrete. /Telegrafi/