Kombëtarja e Kosovës vlerësohet se është favoriti i dytë për ta fituar grupin e Ligës B të Ligës së Kombeve, pas vetëm Austrisë.

“Dardanët” të enjten mësuan kundërshtarët për Kupën e Botës, duke qenë në grupin B3, pranë Austrisë, Republikës së Irlandës dhe Izraelit.

Në bazë të të dhënave të fundit nga e përditshmja “Football Meets Data”, Kosova vlerësohet se ka 23 për qind shanse për t’u kualifikuar në Ligën A, ndërsa 32 për qind për të përfunduar e dyta.

Austria shihet si favorite e grupit me 53 për qind gjasa, ndërsa Irlanda e treta me vetëm 18 për qind. Izraeli shihet si kombëtarja më e mundshme për t’u kthyer në Ligën C.

Renditja në këtë grup do të ketë rol të madh edhe për kualifikueset e Evropianit, pra për ta shpjeguar më mirë. Në rast që Kosova e fiton grupin ose renditet e dyta, atëherë do të jetë në vazon e dytë të Evropianit të ardhshëm.

“Dardanët” vlerësohen se kanë plot 55 për qind shanse për t’u renditur në vazon e dytë kur të tërhiqet shorti, kurse 45 për qind në vazon e tretë (do të ndodhë vetëm nëse e mbyllim si pozitë e tretë në këtë grup të Ligës së Kombeve, ose nëse biem në Ligën C).

Kujtojmë, kualifikueset do të nisin në muajin shtator – ku për herë të parë Kosova do t’i zhvillojë katër ndeshje brenda 14 ditëve./Telegrafi

