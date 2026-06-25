Familja padit Tesla-n pas vdekjes së një gruaje në aksident me Autopilot në Teksas
Familja e një gruaje 76-vjeçare nga Teksasi ka ngritur një padi kundër Tesla-s, pasi ajo humbi jetën kur një Model 3 u përplas me shtëpinë e saj ndërsa, sipas shoferit, ishte aktivizuar sistemi Autopilot.
Padia pretendon se kompania nuk i ka paralajmëruar në mënyrë të mjaftueshme drejtuesit e automjeteve për rreziqet dhe kufizimet e sistemeve Autopilot dhe Full Self-Driving (FSD).
Sipas dokumenteve gjyqësore, automjeti kaloi me shpejtësi mbi oborrin e banesës në Katy, pranë Houstonit, duke depërtuar në murin e përparmë dhe duke plagosur për vdekje Martha Avila.
Tesla kundërshton se sistemi nuk ishte plotësisht në kontroll në momentin e aksidentit, duke deklaruar se shoferi kishte shtypur pedalin e gazit deri në fund, duke anashkaluar funksionimin e vetëdrejtimit.
Padia kërkon mbi 1 milion dollarë dëmshpërblim, si dhe dëmshpërblime tjera ndëshkuese, ndërsa autoritetet federale amerikane vazhdojnë hetimin për aksidentin.
Që nga viti 2016, administrata amerikane e sigurisë rrugore ka hapur afro 50 hetime të veçanta për aksidente të Tesla-s që dyshohet se kanë përfshirë sistemet e avancuara të asistencës së shoferit. /Telegrafi/