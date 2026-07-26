Pse drita e presionit të gomave ndizet kur bën ftohtë?
Nëse e keni ndezur ndonjëherë makinën tuaj në një mëngjes të ftohtë vetëm për t'u përshëndetur nga një dritë paralajmëruese e presionit të gomave që ndriçon, nuk jeni vetëm.
Kjo u ndodh miliona shoferëve çdo vjeshtë dhe dimër, shpesh pa asnjë gozhdë ose shpim në horizont. Fajtori nuk është goma juaj - është fizika themelore, transmeton Telegrafi.
Ndërsa temperaturat bien, ajri brenda gomave tuaja bëhet më i dendur dhe ushtron më pak presion në muret e gomës.
Edhe pse sasia e ajrit brenda gomës nuk ka ndryshuar, leximi i presionit ka ndryshuar. Dhe nëse ky presion bie nën pragun e vendosur nga Sistemi i Monitorimit të Presionit të Gomave (TPMS) i automjetit tuaj, drita paralajmëruese në panelin e kontrollit ndizet.
Një rregull i mirë praktik është se presioni i gomave zvogëlohet me afërsisht 1 PSI për çdo rënie prej 10 gradë Fahrenheit në temperaturën e jashtme. Kjo mund të mos tingëllojë shumë, por shtohet shpejt.
Imagjinoni sikur i keni fryrë gomat tuaja në 35 PSI të rekomanduara në një pasdite të ngrohtë prej 40 gradësh. Një front i ftohtë i papritur që ul temperaturat në 25 gradë mund të ulë presionin me rreth 4 PSI. Kjo i lë gomat tuaja në afërsisht 31 PSI - shpesh mjaftueshëm të ulëta për të aktivizuar paralajmërimin TPMS.
E kundërta ndodh kur temperaturat rriten. Presioni i gomave rritet natyrshëm ndërsa ajri brenda ngrohet, prandaj kontrollimi i gomave pas një udhëtimi të gjatë në autostradë mund të japë një lexim më të lartë sesa kontrollimi i tyre gjëja e parë në mëngjes.
Pse ka rëndësi?
Ngasja me goma të pafryra ndikon më shumë sesa vetëm në dritën paralajmëruese. Presioni i ulët i gomave mund të:
Ulë ekonominë e karburantit
Rritë konsumimin e gomave
Bëjë që drejtimi të ndihet i ngadaltë
Rritë distancat e frenimit
Rritë rrezikun e dëmtimit të gomave pas goditjes në gropa ose mbeturina rrugore
Edhe disa PSI nën presionin e rekomanduar mund të bëjnë një ndryshim të dukshëm me kalimin e kohës.
Është joshëse të injorosh paralajmërimin pasi zhduket më vonë gjatë ditës, veçanërisht nëse dielli ngroh gjërat. Por drita po bën pikërisht atë që duhet të bëjë.
Në vend që ta rivendosni sistemin, merrni një matës presioni të gomave dhe kontrolloni të katër gomat - plus gomën rezervë nëse automjeti juaj përdor një me sensor presioni. Presioni i saktë zakonisht mund të gjendet në afishen brenda kornizës së derës së shoferit, jo në murin anësor të gomës.
Nëse drita paralajmëruese ndizet përsëri pasi t'i keni fryrë gomat në presionin e duhur, mund të keni një rrjedhje të ngadaltë, valvulë të dëmtuar ose shpim që duhet të inspektohet.
Një vështrim i shpejtë në Reddit tregon se sa të zakonshme janë paralajmërimet TPMS për mot të ftohtë. Në një postim në r/tires, një shofer tha se drita e tyre e presionit të ulët të gomave shfaqej çdo dimër pavarësisht se gomat ishin të mbushura në 35 PSI të rekomanduar.
Përdorues të tjerë shpjeguan se rënia ishte shkaktuar ndoshta nga temperaturat më të ftohta që ulnin presionin e gomave dhe rekomanduan të kontrolloni gomat kur janë të ftohta para se të shtonin ajër.
I njëjti problem është shfaqur në komunitete të ndryshme automjetesh. Një pronar i Honda Element përshkroi dritën paralajmëruese të presionit të gomave që shfaqej gjatë mëngjeseve më të ftohta, pastaj zhdukej pasi temperaturat ngroheshin.
Komentuesit theksuan se ajri i ftohtë mund ta ulë presionin e gomave mjaftueshëm sa për të aktivizuar sistemin TPMS, edhe kur nuk ka ndonjë shpim ose rrjedhje të vërtetë.
Drita paralajmëruese e presionit të gomave nuk është domosdoshmërisht lajm i keq kur temperaturat bien. Më shpesh, ajo thjesht po i përgjigjet ajrit të ftohtë dhe rënies natyrale të presionit të gomave që vjen me të.
Zgjidhja zakonisht është e shpejtë: Kontrolloni presionin e gomave kur gomat janë të ftohta, fryjini ato sipas specifikimeve të rekomanduara nga prodhuesi dhe bëjeni zakon t'i kontrolloni ato të paktën një herë në muaj - veçanërisht kur ndryshojnë stinët.
Është një nga detyrat më të lehta të mirëmbajtjes që mund të bëni dhe mund të përmirësojë sigurinë tuaj, të zgjasë jetëgjatësinë e gomave dhe madje t'ju kursejë pak para në pompën e benzinës. /Telegrafi/