Aston Martin Vanquish 25 2026, një përvjetor i ‘argjendtë’ i fuqisë V-12
Njëzet e pesë vjet është një kohë e gjatë që një emër të mbetet në mendje, veçanërisht një i krijuar në fillim të shekullit të 21-të.
Por Aston Martin Vanquish me të vërtetë ka arritur atë përvjetor të argjendtë, një moment historik që shënohet me një model të veçantë të disponueshëm si kupe ose kabriolet, transmeton Telegrafi.
Prodhimi do të kufizohet në vetëm 50 njësi - 25 për secilin stil karrocerie - dhe do të ketë detaje dhe ngjyrosje të personalizuara të krijuara nga Q, shtëpia e personalizimit të Aston Martin.
Veshja e shkëlqyer argjendi e makinave quhet Q Skye Silver, një ngjyrë ekskluzive e zhvilluar vetëm për Vanquish 25.
Ajo shkëlqen fort nën diell, por merr një ton shumë më të errët në hije. Ky kontrast ndihmon në theksimin e linjave skulpturale të karrocerisë së makinës.
Vanquish 25 gjithashtu merr pragje anësore të veçanta dhe thekse metalike që përfshijnë markën Aston Martin në pjesën e pasme të makinës.
Rripat anësorë prej çeliku inox, majat unike të shkarkimit, logoja Vanquish 25 dhe rrotat ekskluzive 21-inç plotësojnë pjesën e jashtme.
Brenda, kabina e Vanquish 25 paraqet modele unike shpimi dhe përfundime të ndara. Mbështetëset e kokës kanë logot e qëndisura të Vanquish 25 dhe emri i markës Aston Martin është gdhendur me lazer në zbukurim.
Butoni i kuq i ndezur i nisjes/ndalimit është i rrethuar nga zbukurime unike, dhe Alcantara e zezë vesh çatinë mbi pasagjerët si në konfigurimet 2+2 ashtu edhe në ato me dy vende.
Sigurisht, ylli i shfaqjes, dhe ajo që e bën Vanquish të veçantë, është motori i tij Aston Martin V-12. Nën kapakun e Vanquish 25 të vitit 2026 ndodhet versioni më i fundit i motorit 5.2 litra me turbo të dyfishtë V-12, AE31.
Edhe pse ky motor debutoi për herë të parë në DB11 në vitin 2016, përmirësimet e bëra në vitin 2024 për debutimin e Vanquish aktual forcuan bllokun, përmirësuan reagimin e turbokompresorit dhe rritën fuqinë në 824 kuaj-fuqi.
Me kaq shumë fuqi në dispozicion, Vanquish coupe është i aftë të përshpejtojë nga 0 në 100 kmh në 3.3 sekonda dhe të arrijë një çerek milje në 11.2 sekonda me 213 kmh në testimet e MotorTrend, si dhe një shpejtësi maksimale prej 345 kmh.
Aston Martin Vanquish 25 i vitit 2026 do të debutojë fizikisht gjatë Javës së Makinave në Monterey muajin e ardhshëm. Dorëzimet janë planifikuar të fillojnë drejt fundit të këtij viti. /Telegrafi/