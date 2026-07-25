Ky është një nga Mercedes G-Class më të rrallë të prodhuar ndonjëherë, është shitur për 143,000 dollarë
Përpara se AMG të bëhej zyrtarisht divizioni i brendshëm i performancës së Mercedes-Benz, të dy kompanitë po bashkëpunonin tashmë në modele më ekskluzive dhe me performancë më të lartë.
Njëri prej tyre ishte Mercedes G-Class 500 GE V8 AMG, një version special i G-Class i prezantuar në vitin 1993. U ndërtuan vetëm 446 njësi, transmeton Telegrafi.
Një shembull i tillë u shit së fundmi në një ankand të RM Sotheby's për pak më shumë se 143,000 dollarë, dhe vjen me një histori veçanërisht interesante: u porosit i ri nga Princi Saudit Sultan Bin Abdulaziz Al Saud, i cili e personalizoi atë në fabrikë me një sërë kërkesash specifike.
G-Class u lançua në fund të viteve 1970 dhe filloi të evoluonte në vitet 1990 nga një automjet i ashpër dhe i specializuar në një model luksoz me performancë të lartë. AMG luajti një rol kyç në atë tranzicion.
Në atë kohë, kompania me seli në Affalterbach ishte ende e pavarur dhe e specializuar në rregullimin e modeleve Mercedes. Kjo çoi në mbërritjen e modelit 500 GE V8 AMG në vitin 1993, G-Class i parë i pajisur me një motor V8.
Motori 5.0 litra prodhoi 237 kuaj fuqi, një shifër e konsiderueshme për një automjet të projektuar fillimisht kryesisht për të përballuar terrene të vështira.
Prodhimi fillestar pritej të arrinte në rreth 500 njësi, por Mercedes dhe AMG përfundimisht përfunduan vetëm 446, duke e bërë atë një nga versionet më të rralla në historinë e G-Class sot.
Mostra e ofruar në ankand mban numrin e shasisë 1669 dhe u përfundua më 28 korrik 1993. U regjistrua për herë të parë në shkurt 1994 në Arabinë Saudite, ku iu dorëzua Princit Sultan Bin Abdulaziz Al Saud.
Historia e kësaj AMG G-Class shkon përtej rrallësisë së modelit. Pronari i saj i parë kërkoi një specifikim të personalizuar, duke filluar me karrocerinë e përfunduar me një bojë të veçantë Avantgarde Green, një ngjyrë e listuar në dokumentacionin zyrtar të Mercedes si një kërkesë specifike.
Detajet teknike dhe të stilit u rishikuan gjithashtu krahasuar me shembujt standardë. SUV-i doli nga fabrika me një korsi më të gjerë dhe zgjerime të krahëve të zmadhuara, të nevojshme për të akomoduar rrota më të mëdha prej aliazhi AMG.
Brenda, kabina kombinon lëkurë të zezë dhe gri me zbukurime druri arre dhe përfshin karakteristika të përparuara për kohën e saj, të tilla si kontroll automatik i klimës, kontroll i shpejtësisë, sedilje të përparme me ngrohje dhe një çati elektrike.
Në vitin 2025, G-Class iu nënshtrua një restaurimi mekanik në Obsessive Car Workshop, një dyqan i specializuar me seli në Xheda.
Puna mbuloi disa artikuj, duke përfshirë lëngun e frenave, një rrjedhje vaji në boshtin e përparmë, sistemin e ngrohjes, kontrollin automatik të klimës, pompën e karburantit, filtrin e karburantit dhe diferencialin.
Në kohën kur u katalogua, automjeti tregoi vetëm 15,072 milje. Kombinimi i prodhimit të kufizuar, një pronari të parë të shquar, specifikimeve të personalizuara dhe kilometrazhit të ulët e bënë këtë Mercedes G-Class 500 GE V8 AMG një shembull veçanërisht tërheqës për entuziastët dhe koleksionistët e markës. /Telegrafi/