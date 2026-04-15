Fama globale, telefoni që nuk ndalet dhe një jetë pa qetësi – Romano pranon se puna i ka kushtuar jetën personale dhe dashurinë
Gazetari Fabrizio Romano ka qenë sinonim i transferimeve për vite me radhë. Në pesë vitet e fundit, gazetari italian është bërë një nga emrat më të famshëm në botën e lajmeve të transferimeve të futbollit, dhe ritmi i tij i palodhur i punës e ka shndërruar atë në një burim për miliona tifozë të futbollit.
Romano tani ka gjithçka që një gazetar sportiv mund të dëshirojë: miliona ndjekës, kontakt të drejtpërdrejtë me emrat më të mëdhenj në futboll dhe statusin e "mbretit të burimeve".
Por, 33-vjeçari pranon se i mungon diçka më e rëndësishme në jetën e tij sesa popullariteti. Në një intervistë me gazetaren Diletta Leotta, ai tha se do të ndërronte një pjesë të famës së tij për një marrëdhënie të qëndrueshme pa menduar dy herë.
Kur u pyet nëse do ta ndërronte bazën e tij të madhe të fansave për “një marrëdhënie të qëndrueshme”, Romano u përgjigj shkurt: “Po.” Pastaj shpjegoi: “Sepse mund të arrish 10 milionë ndjekës vitin e ardhshëm. Por nuk është e lehtë të gjesh një të dashur”. Ai shtoi se po kërkon një marrëdhënie afatgjatë dhe të qëndrueshme.
Romano pranoi gjithashtu se puna e tij nuk është e lehtë në jetën e tij personale. Ai është pothuajse gjithmonë në telefon, gjë që mund të jetë problem për partnerët e mundshëm dhe një arsye për një ndarje.
"Ka shumë probleme, shumë orare të vështira. Por më shumë sesa orari, janë kryesisht telefonatat e vazhdueshme. Ndoshta je në darkë dhe lajmi del. Por ky është vendimi im", shtoi ai.
Në të njëjtën kohë, ai zbuloi një histori interesante që nuk do ta harrojë kurrë: një histori transferimi ndërpreu "momentin e tij intim" me ish-të dashurën e tij.
"Do ta kujtoj Sergio Reguilon te Tottenham për gjithë jetën time. Ishte rreth orës 1 të mëngjesit, të gjithë mendonin se ai do të shkonte te Manchester United, kështu që United-Tottenham po bënin hapa të shpejtë. Ai më telefonoi në orën 1:40 dhe më dha përgjigjen zyrtare”.
“Unë i thashë: ‘Vetëm një moment, sepse për fat të keq kjo telefonatë është e rëndësishme’. Më duhej të prisja një sekondë… Të paktën lajmi ishte i vërtetë”, përfundoi gazetari italian. /Telegrafi/