Pas autorizimit të Prokurorisë Themelore në Pejë për hetimet lidhur me procesin zgjedhor të numërimit të votave, një kryesuese është ndaluar për 48 orë nga Policia e Kosovës.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi.

Sipas tij, brenda afati ligjor prokurori shtetit do parashtroje kërkesë për sigurimin e prezencës në procedurë penale.

“Është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit të shtetit edhe një kryesuese për rastin e procesit të numërimit të votimeve në Deçan. Brenda afati ligjor prokurori shtetit do parashtrojë kërkesë për sigurimin e prezencës në procedurë penale”, ka thënë Nikçi. /Telegrafi/

