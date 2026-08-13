FAI tërheq mbështetjen për Infantinon, ndërsa IFA mbështet UEFA-n
Federata Irlandeze e Futbollit (FAI) ka tërhequr zyrtarisht mbështetjen për presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, ndërsa Federata Irlandeze e Futbollit të Veriut (IFA) ka konfirmuar se mbështet qëndrimin e UEFA-s në përplasjen e fundit me kreun e futbollit botëror.
Të hënën, UEFA, së bashku me Concacaf dhe Konfederatën Aziatike të Futbollit (AFC), nënshkroi një letër të hapur ku akuzoi Infantinon për thyerje të besimit përmes “mashtrimit”.
Ky zhvillim erdhi pas përpjekjes së Infantinos për të shitur një pjesë të operacioneve komerciale të FIFA-s te një kompani private investimesh.
Edhe pse kjo ide tashmë është braktisur, situata ka tronditur ndjeshëm pozitat e Infantinos dhe ka vënë në pikëpyetje kandidaturën e tij për një mandat të katërt në krye të FIFA-s.
Javën e kaluar, Federata Uellsiane e Futbollit u bë e para nga federatat e Britanisë dhe Irlandës që tërhoqi mbështetjen për Infantinon, ndërsa Federata Angleze e Futbollit (FA) e ndoqi disa ditë më vonë.
Tani, edhe FAI, organi drejtues i futbollit në Republikën e Irlandës, ka konfirmuar se ka tërhequr mbështetjen e saj për Infantinon përmes një letre drejtuar FIFA-s.
Më herët, FAI kishte shprehur mbështetjen për kandidaturën e tij, përpara polemikave të fundit pas përfundimit të Kupës së Botës.
“Pas një mbledhjeje të bordit të FAI-së, u mor vendimi për të tërhequr letrën e mbështetjes që Shoqata kishte dërguar në fillim të këtij viti”, thuhet në deklaratën e federatës.
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FAI bëri të ditur gjithashtu se i ka shkruar FIFA-s për të shpjeguar arsyet e këtij vendimi.
“Shoqata është mirënjohëse për mbështetjen që FIFA i ofron futbollit irlandez, por ngjarjet e fundit kanë ngritur shqetësime të rëndësishme në lidhje me qeverisjen, transparencën dhe mungesën e konsultimit kuptimplotë”.
“Duke marrë parasysh sfidat e qeverisjes që FAI është dashur t’i kapërcejë gjatë viteve të fundit, Shoqata ndien një detyrim të veçantë për të promovuar dhe mbështetur praktikat më të mira”, thuhet më tej.
Ndërkohë, federata e Irlandës së Veriut, IFA, nuk ka shkuar deri në tërheqjen zyrtare të mbështetjes për Infantinon.
Megjithatë, ajo ka pranuar se ekzistojnë “shqetësime më të gjera” në botën e futbollit dhe ka deklaruar se mbështet qëndrimin aktual të UEFA-s.
“Ne i marrim seriozisht përgjegjësitë tona si anëtare e UEFA-s dhe FIFA-s. Mbështesim qëndrimin aktual të UEFA-s për këtë çështje dhe do të vazhdojmë të angazhohemi në mënyrë konstruktive për çështjet që lidhen me qeverisjen e futbollit”, deklaroi një zëdhënës i IFA-së.
“Jemi sigurisht të vetëdijshëm për zhvillimet e fundit dhe shqetësimet më të gjera brenda komunitetit të futbollit. Po i shqyrtojmë me kujdes këto çështje dhe do të vazhdojmë të angazhohemi përmes strukturave dhe kanaleve të duhura të qeverisjes. Në këtë fazë, nuk kemi koment tjetër”.
Vendimi i FAI-së e shton presionin mbi Infantinon, ndërsa mbështetja për presidentin e FIFA-s po dobësohet gjithnjë e më shumë në Evropë dhe në mesin e federatave të rëndësishme të futbollit. /Telegrafi/