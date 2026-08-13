‘Lista e zezë’ e Carrickut: Man Utd vendos katër emra të mëdhenj në shitje
Një vit më parë, Ruben Amorim udhëtoi drejt SHBA-së për fazën përgatitore të Manchester United, duke lënë pas të ashtuquajturin “grupin e të përjashtuarve”, ku bënin pjesë Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Tyrell Malacia dhe Jadon Sancho.
Pasardhësi i tij, Michael Carrick, ka zgjedhur një qasje tjetër. Këta lojtarë janë përfshirë në përgatitjet parasezonale, por United vazhdon të punojë prapa skenave për të gjetur blerës, me synimin që të sigurojë fonde për përforcime dhe të respektojë rregullat financiare të Ligës Premier.
Marcus Rashford
Rashford është rikthyer në Manchester pas përfundimit të huazimit te Barcelona, e cila nuk vendosi ta blejë përfundimisht lojtarin. United kërkon rreth 25 milionë funte, por pengesa kryesore mbetet paga e tij prej rreth 300 mijë funte në javë. Për këtë arsye, anglezi mund të detyrohet të pranojë ulje page ose një tjetër huazim.
Joshua Zirkzee
Edhe Joshua Zirkzee konsiderohet jashtë planeve të reja të United. Sulmuesi holandez, i transferuar nga Bologna për 36.5 milionë funte, ka shënuar vetëm pesë gola në 56 paraqitje në Premier League. Juventus ka shfaqur interes dhe një huazim duket opsioni më i mundshëm, ndërsa United e vlerëson lojtarin rreth 25 milionë funte.
Matthijs De Ligt
Matthijs de Ligt është rikthyer në stërvitje pas një dëmtimi të rëndë që e la jashtë që nga nëntori i vitit të kaluar. Megjithatë, pas rikthimit, konkurrenca në qendër të mbrojtjes është shtuar me Harry Maguire, Leny Yoro, Ayden Heaven dhe Lisandro Martinez. United mund të shqyrtojë shitjen e tij, megjithëse historia e dëmtimeve mund ta vështirësojë gjetjen e një blerësi.
Lisandro Martinez
Nëse United vendos të largojë një qendërmbrojtës, Lisandro Martinez është një tjetër kandidat. Argjentinasi ka pasur probleme të shumta me dëmtimet gjatë viteve të fundit dhe kontrata e tij skadon verën e ardhshme, me klubin që ka opsionin për ta zgjatur edhe për një vit.
Pavarësisht kësaj, vlera e tij në treg mbetet e lartë dhe United mund të përfitojë deri në 40 milionë funte nga shitja e tij. Duke marrë parasysh moshën dhe historinë e dëmtimeve, drejtuesit e klubit mund ta shohin këtë si momentin ideal për të arkëtuar nga transferimi i tij./Telegrafi/