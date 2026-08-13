Rregullat e çuditshme të Xavit që mund t’i shkaktojnë probleme serioze lojtarëve të Holandës
Xavi Hernandez ka bërë një rikthim të bujshëm në menaxhimin e një kombëtareje, teksa ka marrë drejtimin e Holandës, ndërsa lojtarët e tij do të duhet t’i përmbahen një prej rregullave më strikte që ai ka vendosur gjatë karrierës së tij si trajner.
Ish-mesfushori legjendar ka qenë pa punë që prej largimit nga Barcelona në prill të vitit 2024, duke iu përkushtuar ndërkohë angazhimeve si ambasador.
Megjithatë, të mërkurën ai u konfirmua si trajneri i ri i Holandës, në një njoftim të papritur.
46-vjeçari ka nënshkruar kontratë katërvjeçare, duke zëvendësuar Ronald Koeman, të cilin gjithashtu e pasoi gjatë kohës së tij te Barcelona.
Xavi bëhet trajneri i parë jo-holandez i kombëtares që nga viti 1978, por synon të zbatojë parimet e “futbollit total”, me të cilat u familjarizua gjatë formimit të tij në akademinë La Masia të Barcelonës.
Megjithatë, përveç stilit të tij të qartë të lojës, Xavi njihet edhe si një trajner shumë strikt dhe disiplinues, i cili kërkon që lojtarët e tij t’i respektojnë rregullat në mënyrë rigoroze.
Në nëntor të vitit 2021, Xavi mori drejtimin e Barcelonës, e cila në atë kohë renditej vetëm në vendin e nëntë, dhe sipas AS, ai vendosi një sërë rregullash që të gjithë lojtarët duhej t’i respektonin.
Në krye të listës ishte kërkesa që lojtarët të mbërrinin 90 minuta para fillimit të stërvitjes, ndërsa stafi i tij duhej të ishte në qendrën stërvitore edhe më herët.
Xavi kërkoi gjithashtu që të gjithë lojtarët të ushqeheshin në qendrën stërvitore, në mënyrë që ai dhe stafi të kishin kontroll më të madh mbi dietën e tyre. Më parë, lojtarët lejoheshin të hanin edhe jashtë klubit.
Ai vendosi gjithashtu gjoba, të cilat dyfishoheshin për shkelësit e përsëritur, ndërsa vendosi edhe një orar ndalimi në mesnatë, i cili hynte në fuqi dy ditë para çdo ndeshjeje.
Një vëmendje e veçantë iu kushtua edhe sjelljes jashtë fushës. Një prej rregullave më të pazakonta ishte ndalimi i aktiviteteve të konsideruara “të rrezikshme”.
Sipas kësaj direktive, lojtarëve u ndalohej të bënin sërf apo të përdornin biçikleta elektrike, ndërsa shkelja e këtij rregulli do të konsiderohej si “shkelje flagrante e kontratës”.
Edhe pse këto rregulla ishin specifike për Barcelonën, ato tregojnë se lojtarë si Virgil Van Dijk dhe Frenkie De Jong mund të duhet të heqin dorë nga disa aktivitete jashtë futbollit, nëse ato konsiderohen të rrezikshme nga trajneri i ri i Holandës./Telegrafi/