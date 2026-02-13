Fabregas mbron Nico Pazin: Nëse do të luajë për Real Madridin, duhet të jetojë me presionin
Trajneri i Como, Cesc Fabregas, ka dalë në mbrojtje të Nico Paz pas penalltisë së humbur në ndeshjen e fundit ndaj Napolit, duke theksuar se kurrë nuk do ta zëvendësonte një lojtar nga frika e presionit.
Në konferencën për shtyp para ndeshjes së radhës, Fabregas shpjegoi arsyet e zëvendësimeve të tij dhe lavdëroi mentalitetin e mesfushorit argjentinas, duke theksuar se futbolli i nivelit të lartë kërkon qëndrueshmëri përballë kritikave dhe presionit.
“Baturina po luante një ndeshje shumë të mirë. Doja ta mbyllja lojën me pesë në mbrojtje me Vojvodën. Për 10-15 minutat e fundit, të shmangnim kundërsulmet”, deklaroi Fabregas.
“Ndeshja ndryshoi, megjithatë; patëm dy raste shumë të mira në fund për ta fituar gjithsesi. Unë nuk kam kurrë frikë. Edhe nëse Nico humb 10 penallti, nuk do ta nxjerr nga loja sepse nuk dëshiron t’i godasë”.
“Nëse duhet të luajë për Real Madridin, ai duhet të jetojë me këtë etiketë dhe me presionin. Unë kurrë nuk do ta zëvendësoja një lojtar nga frika se do të përballej me penalltitë”.
Paz ka qenë një nga lojtarët më të spikatur të Comos këtë sezon, me 14 gola dhe asistime të kombinuara. Në kontratën e tij ekziston një klauzolë që mund të mundësojë rikthimin te Real Madrid në të ardhmen./Telegrafi