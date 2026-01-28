“Evropa mund të mbrohet, por nuk mund të zëvendësojë mburojën bërthamore të SHBA-së”
Evropianët nuk mund ta zëvendësojnë “mburojën bërthamore të SHBA-së”, të paktën për momentin, por kur bëhet fjalë për mbrojtjen konvencionale situata është e ndryshme.
Kështu ka thënë të mërkurën për Euronews Komisioneri Evropian për Mbrojtjen dhe Hapësirën, Andrius Kubilius, përcjell Telegrafi.
Deklarata e tij vjen pasi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të hënën se Bashkimi Evropian duhet të "vazhdojë të ëndërrojë" për t'u bërë i pavarur nga SHBA-ja, aleati i saj më i madh, në çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes.
E Kubilius i tha Euronews se nëse komentet e Rutte i referohen vetëm mbrojtjes bërthamore dhe nëse Rutte nënkuptonte se "evropianët duhet të ndalojnë së ëndërruari për mundësinë për të mbrojtur veten pa mburojën bërthamore amerikane - unë pajtohem me të".
"Por amerikanët thanë në një mënyrë shumë të qartë se janë të gatshëm ta mbajnë këtë ombrellë dhe ne jemi të kënaqur me këtë", shtoi Kubilius.
Sipas Kubilius, kur bëhet fjalë për mbrojtjen konvencionale, këtu është vendi ku Evropa "duhet të jetë e gatshme të mbrohet me shumë më pak Amerikë".
"Është realiteti i sotëm", tha ai.
Një shembull praktik i kësaj, siç shpjegoi Kubilius, është gjetja e një zgjidhjeje për të zëvendësuar deri në 100,000 personel aktiv që ushtria amerikane aktualisht ka të stacionuar në të gjithë Evropën, të cilët luajnë "një rol shumë të rëndësishëm".
Kubilius këmbënguli se BE-ja duhet të kuptojë se çfarë saktësisht do të duhet të zëvendësojë nëse SHBA-ja vendos të zvogëlojë praninë e saj në kontinentin evropian.
"Ata po luajnë atë që ekspertët e quajnë një forcë ushtarake shtyllë në Evropë. Pyetja është se si do ta zëvendësojmë këtë aftësi".
Një pyetje tjetër që mbetet pa përgjigje për momentin është se kur kjo do të ishte e mundur dhe nëse do të ishte e mjaftueshme për të adresuar një kërcënim të mundshëm nga Rusia.
"Nuk mund t'ju them një datë shumë të qartë", pranoi Kubilius ndërsa komentoi se kur BE-ja mund të jetë e përgatitur të mbrohet pa SHBA-në.
"Ne duhet të kuptojmë se Rusia, e cila është kërcënimi më i madh për ne në terma konvencionalë për sigurinë evropiane, po ndërton një ekonomi lufte", tha ai.
“Dhe nëse paqja në Ukrainë do të vijë, ata nuk do ta ndalin ekonominë e tyre të luftës. Ata do të vazhdojnë të prodhojnë siç po prodhojnë tani”.
Sipas Komisionerit Kubilius, nëse BE nuk e rrit kapacitetet e saj, “atëherë brenda pak vitesh mund të përballemi me të vërtetë se si mund t’i rezistojmë fuqisë ushtarake ruse”. /Telegrafi/