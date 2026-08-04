Evakuim në një kinema pas një “sulmi me gazra” gjatë shfaqjes së filmit “Spider-Man” në Kolumbi
Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur gjatë një shfaqjeje të filmit “Spider-Man” në një kinema në Kolumbi, ku një incident me erë të rëndë shkaktoi evakuimin e publikut.
Sipas raportimeve, një prej shikuesve pësoi një episod të pakontrollueshëm të gazrave, duke bërë që atmosfera në sallë të bëhej pothuajse e padurueshme për shkak të erës së rëndë.
Administrata e kinemasë vendosi të ndërhyjë menjëherë dhe të nxjerrë jashtë të gjithë shikuesit për arsye sigurie dhe komoditeti.
Edhe pse shfaqja nuk u anulua zyrtarisht, shumë prej të pranishmëve vendosën të largoheshin para përfundimit të filmit për shkak të erës së fortë.
Personi përgjegjës ende nuk është identifikuar. Disa raportime pretendojnë se mund të ketë qenë një shaka me një bombë kundërmimi, ndërsa të tjerë sugjerojnë se personi thjesht nuk ka arritur të shkojë në kohë në tualet.
Ngjarja është bërë virale në rrjetet sociale për shkak të natyrës së saj të pazakontë. /Telegrafi/