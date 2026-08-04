As në Korenë e Veriut nuk ndodh kjo: Topi i goditur nga Putin, do të ekspozohet në muze
Një top futbolli i goditur nga presidenti rus Vladimir Putin gjatë një aktiviteti të fundit pritet të bëhet pjesë e koleksionit të muzeut të organizatës rinore shtetërore ruse “Lëvizja e të Parëve” (Movement of the First).
Sipas raportimeve, topi do të ruhet si një objekt simbolik në muzeun e kësaj organizate, e cila është krijuar nga autoritetet ruse për të angazhuar të rinjtë në aktivitete patriotike dhe arsimore.
Vendimi ka shkaktuar reagime në rrjetet sociale, ku disa përdorues e kanë cilësuar si një shembull të kultit të figurës së liderit.
Kritikët e krahasojnë organizatën “Lëvizja e të Parëve” me organizata rinore të përdorura nga regjime autoritare për edukim politik të të rinjve, ndërsa disa e kanë krahasuar me Rininë Hitleriane të Gjermanisë naziste.
Organizata “Lëvizja e të Parëve” u krijua në Rusi në vitin 2022 me mbështetjen e Kremlinit dhe synon të përfshijë miliona fëmijë dhe të rinj në programe edukative, kulturore dhe patriotike.
Ruajtja e topit të goditur nga Putini në një muze shihet nga kritikët si pjesë e përpjekjeve për të ndërtuar një simbolikë rreth figurës së presidentit rus dhe për të forcuar lidhjen e tij me brezat e rinj. /Telegrafi/