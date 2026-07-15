EtnoFest rikthen në Kukaj - tetë ditë art, kulturë dhe trashëgimi
EtnoFest rikthehet në Kukaj me edicionin e 16-të, ku bashkon artin, kulturën dhe trashëgiminë në një nga festivalet më të veçanta në Kosovë. I themeluar në vitin 2011, festivali është shndërruar në një pikëtakim për artistë, krijues dhe publikun, duke e kthyer fshatin Kukaj në një hapësirë të gjallë të dialogut kulturor dhe krijimtarisë artistike.
Përgjatë tetë ditëve, EtnoFest sjell një program të pasur me teatër, film, muzikë, ekspozita, letërsi dhe aktivitete edukative, duke ndërthurur trashëgiminë kulturore me artin bashkëkohor. Festivali është i hapur për të gjitha moshat dhe ofron një përvojë që lidh natyrën, kulturën dhe komunitetin.
Detajet
Data: 3–10 gusht 2026
Vendndodhja: Fshati Kukaj, Prishtinë
Programi?
EtnoFest zhvillohet gjatë tetë ditëve me një program artistik dhe kulturor që përfshin:
- Shfaqje teatrore
- Filma
- Koncerte dhe performanca muzikore
- Ekspozita artistike
- Promovime dhe aktivitete letrare
- Punëtori dhe aktivitete edukative
- Takime dhe dialog me artistë e krijues
Programi i detajuar do të publikohet nga organizatorët para fillimit të festivalit.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar një festival që bashkon artin, natyrën dhe trashëgiminë kulturore
- Për të ndjekur programe artistike me pjesëmarrjen e artistëve vendas dhe ndërkombëtarë
- Për të njohur kulturën shqiptare të interpretuar në forma bashkëkohore
- Për t'u bërë pjesë e një komuniteti që promovon dialogun kulturor dhe krijimtarinë
- Për të kaluar disa ditë në një ambient unik, ku arti dhe natyra ndërthuren në një përvojë të veçantë
Informacionet për pjesëmarrjen dhe programin e detajuar do të publikohen nga organizatorët përpara nisjes së festivalit.
Kontakt:
Facebook:
https://www.facebook.com/EtnoFest