"Është tmerr i madh" - ditarët e të mbijetuarave tregojnë si Jeffrey Epstein shfrytëzonte të miturat dhe gratë
Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka publikuar mbi 500 mijë dokumente që përmbajnë dëshmi të drejtpërdrejta nga viktimat e Jeffrey Epstein, duke nxjerrë në dritë detaje tronditëse mbi manipulimet dhe abuzimet e tij ndër vite.
Mes materialeve të publikuara përfshihen ditarë personalë, mesazhe private dhe dëshmi zyrtare ligjore, ku viktimat rrëfejnë përvojat e tyre traumatike me Epstein dhe bashkëpunëtorët e tij, përfshirë Ghislaine Maxwell, e cila është dënuar për trafikim seksual të të miturve.
Një nga viktimat, e identifikuar me pseudonimin “Charlotte”, tregon se ishte vetëm 17 vjeç kur iu kërkua t’i bënte një masazh Epstein-it.
Ajo e përshkruan ambientin e dhomës si të zakonshëm në pamje të parë, por shpjegon se situata mori shpejt një kthesë shqetësuese, duke u shndërruar në një përvojë të pasigurt dhe thellësisht të tensionuar., shkruan skynews.
Viktima “Charlotte” përshkruan se fillimisht refuzoi të hiqte rrobat, por më pas mori 300 dollarë vetëm për të hequr bluzën. Ajo tregon se ky lloj rituali u përsërit disa herë, dhe çdo herë Jeffrey Epstein i ofronte më shumë para për më shumë gjëra, megjithatë refuzoi të kryente marrëdhënie seksuale për kompensim financiar.
Një tjetër viktimë, e identifikuar si “Kimberley”, rrëfen për një traumë të thellë emocionale, duke thënë se nuk ka mënyrë që dikush të përgatitet për përvojën “ai më trajtonte sikur isha pronë e tij”. Këto dëshmi pasqyrojnë modelin e shfrytëzimit dhe manipulimit që karakterizonte veprimtarinë e Epstein dhe rrjetit të tij.
Ajo tregon për udhëtime të detyruara, presion emocional dhe ndjenja të shkatërrimit psikologjik e fizik.
Ekspertët e ligjit dhe mbrojtësit e viktimave theksojnë se dokumentet e publikuara ofrojnë një pasqyrë të pashembullt të metodave që Jeffrey Epstein përdorte për të manipuluar dhe abuzuar viktimat, duke shfrytëzuar para dhe ndikim për të krijuar një rrjet të sofistikuar abuzimesh.
Publikimi i ditarëve, mesazheve dhe dëshmive ligjore përbën një hap të rëndësishëm drejt transparencës dhe drejtësisë, duke ofruar prova të dokumentuara të krimeve të fshehura që Epstein dhe bashkëpunëtorët e tij kryen për më shumë se një dekadë. Këto dokumente mund të ndihmojnë jo vetëm në proceset ligjore, por edhe në ndërgjegjësimin publik mbi mekanizmat e shfrytëzimit dhe abuzimit seksual. /Telegrafi/