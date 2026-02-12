Pamjet e reja, Epstein kishte kamerë të fshehtë në zyrën e rezidencës e cila e filmoi atë me gra të reja
Jeffrey Epstein kishte një kamerë të fshehtë e cila e kapi atë me gra të reja në zyrën e tij në shtëpi në Florida, tregojnë pamjet e publikuara së fundmi.
Videot tregojnë një pamje të qartë të tavolinës së pedofilit të dënuar, me disa video që madje tregojnë Epstein të ulur pas saj, transmeton Telegrafi.
Në disa nga videot, njerëzit duket se ulen mbi ose rreth tavolinës së tij.
Në një video veçanërisht shqetësuese, një grua e panjohur duket se është gjunjëzuar pranë Epstein, i cila tregohet me këmbët e tij të mbështetura në tavolinë.
Nuk është e qartë se kur është regjistruar videoja, por në vitin 2005, policia bastisi rezidencën e Epstein në Palm Beach dhe zbuloi një kamerë brenda një ore të fshehur në zyrën e tij, dhe gjeti një tjetër në garazhin e tij, raporton New York Times.
Disa nga viktimat e Epstein kanë thënë se besonin se financieri kishte një rrjet të gjerë pajisjesh të fshehura regjistrimi në shtëpitë e tij - një pretendim që ka nxitur spekulime se ai po mblidhte informacione dëmtuese rreth figurave të pasura dhe të fuqishme me të cilat shoqërohej.
Shfaqja e videove vjen pasi Departamenti i Drejtësisë publikoi miliona dokumente të pavulosura në lidhje me Epstein muajin e kaluar.
Në një video tjetër të publikuar së fundmi, Epstein duket se po ndjek gra të reja rreth kuzhinës së rezidencës së tij në ishullin e tij privat.
Videoja tregon pedofilin famëkeq duke qeshur ndërsa vrapon pas dy grave të reja brenda shtëpisë së tij në Little Saint James, ishullin privat të Karaibeve në qendër të skandalit të tij të abuzimit. /Telegrafi/