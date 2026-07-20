“Është reklama më e mirë e vetes”, Sydney Sweeney shfaq format e saj teksa prezanton koleksionin e ri të të brendshmeve
Sydney Sweeney ka tërhequr vëmendjen e fansave me fotografitë e reja për markën e saj të të brendshmeve Syrn, duke dëshmuar se është imazhi më i mirë i linjës së saj.
Aktorja 28-vjeçare publikoi një seri fotografish nga fushata e koleksionit të ri “Small Town Girl”, ku shfaqet me një sytjena me dekolte të thellë dhe pantallona të shkurtra, duke vënë në pah figurën e saj të tonifikuar.
Në galerinë e publikuar në Instagram, Sweeney ndau edhe një fotografi nga afër, ndërsa në një tjetër pozon e përkulur përpara dhe shikon drejt kamerës, shkruan DailyMail.
Fotografitë morën menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët reaguan pozitivisht ndaj koleksionit të ri.
“Është reklama më e mirë që mund të bëjë për markën e saj”, shkruan mediet amerikane, ndërsa fansat vlerësuan dizajnin e koleksionit dhe kërkuan që marka të krijojë edhe modele më funksionale për sport.
Sweeney ka treguar më herët se ruan formën fizike përmes stërvitjeve në studion Solidcore, një metodë me intensitet të lartë e frymëzuar nga Pilates, të cilën aktorja e ndjek disa herë në javë.
Publikimi i ri vjen në një periudhë kur aktorja është në qendër të vëmendjes edhe për shkak të sezonit të tretë të “Euphoria”.
Pavarësisht rolit të saj të rëndësishëm si Cassie Howard, Sweeney nuk u nominua për çmimin Emmy, ndërsa bashkëaktorja e saj Zendaya mori një nominim për aktoren më të mirë protagoniste në një serial dramë.
Krijuesi i serialit, Sam Levinson, ka mbrojtur gjithashtu historinë e personazhit të Sweeney, duke iu përgjigjur kritikave për zhvillimin e saj në sezonin e ri. /Telegrafi/