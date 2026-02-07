Ernest Muçi sërish protagonist te Trabzonspor, shënon dhe asiston në fitoren ndaj Samsunspor
Sulmuesi Ernest Muçi ka shkëlqyer sërish te Trabzonspori, ku shënoi dhe asistoi ndaj Samsunsporit.
Ylli shqiptar po kalon formën më të mirë të karrierës që kur iu bashkua Trabzonsporit, ndërsa ishte protagonisti kryesor në fitoren 0-3.
Fillimisht, dhuroi një asistim të bukur për Onuachon, duke e vendosur para portierit me një harkim fantastik, me këtë të fundit që e finalizoi për mrekulli për ta zhbllokuar epërsinë (23’).
Ndërsa, në kohën shtesë shënoi nga pika e bardhë për ta vulosur fitoren prej 0-3 (90+1’).
GOL | Samsunspor 0-3 Trabzonspor ⚽️ 90+1’ Muçi pic.twitter.com/TYCPlMPDp8
— Anlık Goller - Süper Lig (@golsuperlig96) February 7, 2026
Me këtë fitore të madhe, Trabzonspor qëndron në pozitën e tretë në tabelë me 45 pikë, katër më pak se lideri Galatasaray.
Kurse, Muçi në anën tjetër që aktualisht është lojtari më në formë i Shqipërisë ka shënuar nëntë gola në Superligën Turke, si dhe kompletuar dy asistime në proces./Telegrafi