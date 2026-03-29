Ernest Muçi largohet nga tubimi me Kombëtaren e Shqipërisë
Ernest Muçi do t’i mungojë Shqipërisë në miqësoren e së martës ndaj Ukrainës në Valencia.
Sipas njoftimit të FSHF-së, Muçi është liruar nga grumbullimi të dielën për shkak të një shqetësimi fizik.
Rikuperimi i tij kërkon disa ditë, prandaj ai do të kthehet në Turqi, ku luan në nivel klubesh.
Jasir Asani gjithashtu mungoi në stërvitjen e së dielës, ndërsa vendimi për pjesëmarrjen e tij në ndeshjen e së martës do të merret të hënën.
Përveç Muçit, më herët Shqipëria mbeti edhe pa Arlind Ajetin dhe Ylber Ramadanin. /Telegrafi/
