Ernest Muçi i jashtëzakonshëm, shënon parabolë të bukur ndaj Fenerbahces
Sulmuesi Ernest Muçi po e vazhdon formën fantastike te Trabzonspori.
Ylli shqiptar shënoi pas vetëm gjashtë minutave lojë për të zhbllokuar epërsinë në derbin ndaj Fenerbahces.
Pasi mori një pasim të gjatë, Muçi e finalizoi për mrekulli me një parabolë të shkëlqyer (6’).
GOL | Trabzonspor 1-0 Fenerbahçe
⚽ 6' Muçi pic.twitter.com/z4PUthWKNC
— Anında Goller (@anindagoller_) February 14, 2026
Ndërkohë, Fenerbahce arriti të kthehet në lojë përmes Talisca, me epilogun aktual që është 1-1./Telegrafi
