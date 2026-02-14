Sulmuesi Ernest Muçi po e vazhdon formën fantastike te Trabzonspori.

Ylli shqiptar shënoi pas vetëm gjashtë minutave lojë për të zhbllokuar epërsinë në derbin ndaj Fenerbahces.

Pasi mori një pasim të gjatë, Muçi e finalizoi për mrekulli me një parabolë të shkëlqyer (6’).

Ndërkohë, Fenerbahce arriti të kthehet në lojë përmes Talisca, me epilogun aktual që është 1-1./Telegrafi

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app