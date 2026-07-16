Erling Haaland vendosi t'ia plotësonte dëshirën Tom Hollandit pasi ky i fundit u ankua se e kishin injoruar
Erling Haaland iu përgjigj me vonesë ftesës së Tom Holland për t'u takuar, pasi aktori u ankua se futbollisti po i injoronte mesazhet e tij.
Të mërkurën, Haaland la një koment në një klip të intervistës së Holland nga profili i emisionit në Instagram. Futbollisti norvegjez shkroi: "Ftesa për darkë u pranua".
Duke e etiketuar aktorin, ai shtoi: "Jam pak vonë. Thjesht zgjidh një vend!".
Ylli i “The Odyssey” i pranoi Fallon se i dërgoi Haaland një mesazh pasi prezantuesi i shfaqjes pa një postim në Twitter ku shkruhej: “Erling Haaland nuk e kishte idenë kush ishte Tom Holland kur i dërgoi mesazh dhe i kërkoi të dilnin bashkë”.
Kur Fallon e pyeti nëse kjo ishte e vërtetë, Holland tha: "Po. Po, dhe do t'ju them diçka, kjo është pikërisht lloji i përvojës përulëse që është e rëndësishme për aktorët".
Ai tha se mendonte t’i dërgonte një mesazh dhe ta ftonte për darkë, por nuk mori as përgjigje dhe as justifikim.
Holland i tha Fallon se ishte frymëzuar t’i shkruante Haalandit pasi e pa në Çmimin e Madh të Formula 1 të Monakos në qershor.
Megjithatë, pasi intervista e tij në emisionin e Jimmy Fallon u bë virale, mesazhi i arriti Haalandit. /Telegrafi/