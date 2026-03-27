Erëra të fuqishme në Kroaci - këmbësori fshihet pas automjetit për t’i shpëtuar strehës metalike
Stuhia e fortë që goditi kryeqytetin kroat, Zagrebin këtë mëngjes shkaktoi probleme edhe në pjesën perëndimore të qytetit.
Një video nga Çrnomerc, e cila tregon momentin kur era e fortë ngriti dhe mori një pjesë metalike të çatisë ose mbulesës së një strehë.
Pjesa e marrë nga era pothuajse goditi një këmbësor, i cili u fsheh pas një automobili, shkruan index.hr.
Kryetari i Zagrebit, Tomislav Tomasheviq, tha se shpejtësia e erës kishte tejkaluar 100 kilometra në orë, dhe mëngjesin e sotëm në Çrnomerc kishte arritur edhe 120 kilometra në orë.
Ai gjithashtu përmendi stuhinë e vitit 2023, kur goditja më e fuqishme e regjistruar e erës në Zagreb ishte 115 kilometra në orë.
Ndryshe, disa vende të Ballkanit këto ditë janë përfshirë nga moti i ligët, i shoqëruar me erëra të forta.