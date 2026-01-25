Era e fortë rrëzon disa pisha në Pyllin e Sodës, bllokohet përkohësisht rruga drejt Zvërnecit
Një erë e fortë ka shkaktuar rrëzimin e disa pishave në Pyllin e Sodës, duke bllokuar përkohësisht qarkullimin drejt Zvërnecit dhe duke rrezikuar automjetet që kalonin në zonë mbrëmjen e kësaj të diele.
Në vendngjarje kanë ndërhyrë Policia Rrugore dhe zjarrfikësit, të cilët kanë prerë pemët e rrëzuara dhe kanë liruar rrugën, duke rikthyer qarkullimin normal.
Autoritetet apelojnë për kujdes nga drejtuesit e mjeteve, pasi kushtet e motit mbeten të vështira.
