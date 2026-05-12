Enrique shpjegon pse mungoi në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të UNFP-së
Luis Enrique ka zbuluar se e ka anashkaluar ceremoninë e çmimeve të UNFP-së të hënën, pasi ka preferuar të qëndrojë në shtëpi për të analizuar Arsenalin, në prag të fazës vendimtare të sezonit për Paris Saint-Germain.
Trajneri i PSG-së foli për mungesën e tij gjatë konferencës për media para përballjes ndaj Lens, duke theksuar se i gjithë fokusi i tij mbetet te përgatitja e skuadrës për sfidat e ardhshme.
“Unë nuk shkoj kurrë në këso lloj ceremonish. Preferoj të qëndroj në shtëpi dhe të studioj Arsenalin”, deklaroi Luis Enrique.
Megjithëse mungoi në ceremoninë prestigjioze, tekniku spanjoll i përgëzoi lojtarët e tij për çmimet e fituara dhe pati fjalë të mëdha për trajnerin e Lensit, Pierre Sage, pas sezonit mbresëlënës që ka zhvilluar.
“Ajo që ka bërë Pierre Sage është e jashtëzakonshme. Ai e meriton këtë çmim si trajneri më i mirë i sezonit”, shtoi ai.
PSG po përgatitet për finalen e Ligës së Kampionëve që zhvillohet më vonë këtë muaj, ndërsa është shumë pranë sigurimit të një tjetër titulli në Ligue 1. /Telegrafi/