Enrique Iglesias ripërsërit momentin nga koncerti ku puth me pasion një grua në audiencë, shumë e konsiderojnë videon të diskutueshme
Këngëtari spanjoll Enrique Iglesias ka rishpërndarë një video virale të tijën duke puthur një grua në audiencë në faqe, pastaj ajo papritmas kthen kokën dhe e puth në buzë.
Enrique Iglesias ndau një video në profilin e tij X tre ditë më parë që shkaktoi shumë vëmendje. Edhe pse i befasuar nga ky gjest, Enrique nuk hezitoi - ai i vuri krahun rreth belit dhe e lejoi të bënte selfie, ndërsa sigurimi i tij vëzhgonte me kujdes situatën. Pas kësaj, këngëtari e shtyu butësisht larg, por mbeti duke buzëqeshur, gjë që nuk kaloi pa u vënë re.
Ky moment nuk është hera e parë që Enrique e ka ndarë këtë video. Ai e ndau klipin edhe në profilin e tij në Instagram në vitin 2022, duke shkaktuar shqetësim tek fansat e tij në atë kohë. Shumë veta pyesnin veten nëse gruaja e tij do të mërzitej nga puthjet.
“A do të mërzitet gruaja jote?”, “Si mund ta lejojë Ana këtë?”, “O Zot, ai është i martuar”, “Kush është ky?”, “Më vjen keq për familjen e tij që do ta shohë këtë”, janë vetëm disa nga komentet që u rreshtuan poshtë videos.
this one went crazy pic.twitter.com/ygWhvHcUYN
— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) April 29, 2026
Këngëtari, i cili është i martuar me Anna Kournikova-n, vendosi të komentojë mbi këtë situatë në një intervistë në vitin 2024. Enrique zbuloi se gruaja e tij nuk ishte kurrë xheloze për ndërveprimet e tij me audiencën femërore.
"Anna nuk ka qenë kurrë xheloze. Ajo do të jetë në një nga koncertet e mia dhe unë do ta bëj përsëri. E bëj gjatë gjithë kohës. Më pëlqen të puth dhe të përqafoj fansat e mi. Më pëlqen të jem afër njerëzve. Po të mos ishin ata, nuk do të isha aty ku jam", tha Enrique në një intervistë, duke theksuar se sa shumë e vlerëson mbështetjen e fansave të tij.
Nga rruga, Enrique Iglesias njihet për faktin se e thërret rregullisht një femër nga publiku gjatë interpretimeve të këngës "Hero" dhe e puth atë. /Telegrafi/