Enes Gorani emërohet drejtor i Drejtorisë për Bujqësi, Turizëm, Zhvillim Rural dhe Inspekcione në Komunën e Dragashit
Komuna e Dragashit ka emëruar edhe drejtorin e fundit, duke kompletuar kështu kabinetin e ri qeveritar komunal.
Dje, z. Enes Gorani është emëruar drejtor i Drejtorisë për Bujqësi, Turizëm, Zhvillim Rural dhe Inspekcione.
Me këtë emërim, kabineti i ri katërvjeçar i Komunës së Dragashit është i kompletuar: nga tetë drejtorë, katër i përkasin komunitetit shqiptar dhe katër komuniteteve joshumicë.
Dy nga këto drejtorira udhëhiqen nga gra, një reflektim i përkushtimit të qeverisjes lokale për barazi gjinore dhe përfaqësim gjithëpërfshirës.
Kryetari i Komunës, Bexhet Xheladini, ka theksuar besimin se: “Ky ekip do të punojë me përkushtim, profesionalizëm dhe përgjegjësi, në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të qëndrueshëm të Dragashit.”
Ai u ka uruar suksese të gjithë drejtorëve në detyrat e tyre të reja, duke nënvizuar se bashkëpunimi do të sjellë rezultate të mira për komunitetin. /Telegrafi/