Energji dhe mbështetje për komunitetin nga Shell Kosova
Një qëllim i përbashkët përtej udhëtimit.
Muaji i shenjtë i Ramazanit është koha kur reflektimi shndërrohet në dritë për të tjerët. Në Shell Kosova, ne besojmë se çdo kilometër që përshkoni mund të jetë një hap ndihmës. Këtë vit, ju ftojmë që furnizimin tuaj të përditshëm ta ktheni në një akt humanitar.
Si mund të kontribuoni?
Gjatë tërë muajit të Ramazanit, për çdo litër karburant që furnizoheni në pikat Shell, ne dhurojmë gjysmë centi për bamirësi. Ky kontribut mbulohet plotësisht nga Shell Kosova dhe nuk ndikon në çmimin tuaj të furnizimit.
Adresa e mirësisë suaj: Fondet e mbledhura do të shpërndahen përmes dy partnerëve tanë tradicionalë, duke siguruar që ndihma të shkojë në duart e duhura:
SOS Fshatrat e Fëmijëve: Për t’u garantuar fëmijëve pa përkujdesje prindërore një ambient të ngrohtë dhe një të ardhme me mundësi të barabarta.
Shoqata "Jetimat e Ballkanit": Për të mbështetur familjet në vështirësi përmes pakove ushqimore, kujdesit shëndetësor dhe sigurimit të çatisë mbi kokë.
Detajet e Kampanjës:
Data: 18 Shkurt - 19 Mars 2026,
Vendi: Në të gjitha pikat e Shell Kosova.
Për më shumë informacione vizitoni faqet në:
Facebook: Shell Kosova
Instagram: shellkosova
Website: shell.com