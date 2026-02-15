Talenti brazilian Endrick ka nisur në mënyrë mbresëlënëse aventurën e tij në Ligue 1, duke u shpallur Lojtari i Muajit nga UNFP pas një serie paraqitjesh të shkëlqyera me Olympique Lyonnais.

Sulmuesi i ri regjistroi minutat e tij të para në elitën franceze me stil, duke realizuar tregolëshin e parë në karrierën e tij profesionale dhe duke lënë menjëherë gjurmë në Lyon.

Paraqitjet e tij dinamike dhe instinkti për gol tërhoqën vëmendjen në të gjithë kampionatin.


Forma e tij e jashtëzakonshme u kurorëzua me çmimin prestigjioz mujor, duke konfirmuar statusin e tij si një nga talentet më premtues të brezit të ri në futbollin evropian.

Ky vlerësim i parë individual thekson ndikimin e menjëhershëm që Endrick ka pasur te Lyon dhe paralajmëron një sezon emocionues për brazilianin në Ligue 1. /Telegrafi/

Ligue 1FutbollNdërkombëtareSport
