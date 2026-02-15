Endrick shpallet Lojtari i Muajit në Ligue 1 pas startit spektakolar me Lyonin
Talenti brazilian Endrick ka nisur në mënyrë mbresëlënëse aventurën e tij në Ligue 1, duke u shpallur Lojtari i Muajit nga UNFP pas një serie paraqitjesh të shkëlqyera me Olympique Lyonnais.
Sulmuesi i ri regjistroi minutat e tij të para në elitën franceze me stil, duke realizuar tregolëshin e parë në karrierën e tij profesionale dhe duke lënë menjëherë gjurmë në Lyon.
Paraqitjet e tij dinamike dhe instinkti për gol tërhoqën vëmendjen në të gjithë kampionatin.
Premières minutes en @Ligue1. Premier triplé en carrière. Premier Trophée UNFP du Joueur du Mois !@Endrick a réussi à merveille ses débuts sous les couleurs de l’@OL 🔴🔵
Il est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois 🏆
Félicitations Endrick ! 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/KrCRHxVNLi
— UNFP (@UNFP) February 15, 2026
Forma e tij e jashtëzakonshme u kurorëzua me çmimin prestigjioz mujor, duke konfirmuar statusin e tij si një nga talentet më premtues të brezit të ri në futbollin evropian.
Ky vlerësim i parë individual thekson ndikimin e menjëhershëm që Endrick ka pasur te Lyon dhe paralajmëron një sezon emocionues për brazilianin në Ligue 1. /Telegrafi/