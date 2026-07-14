Emiratet e Bashkuara Arabe thonë se raketat iraniane goditën cisterna nafte në Ngushticën e Hormuzit, një marinar i vrarë
Një anëtar indian i ekuipazhit u vra dhe tetë të tjerë u plagosën kur dy cisterna nafte të Emirateve të Bashkuara Arabe u goditën nga raketa iraniane në Ngushticën e Hormuzit, tha të martën Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe, në përshkallëzimin e fundit në rrugën ujore strategjike.
Ministria tha se cisternat, Mombasa dhe Al Bahiyah, u shënjestruan në korsinë jugore të ngushticës ndërsa ndodheshin në ujërat territoriale të Omanit.
Anëtari i vdekur i ekuipazhit ishte në bordin e Mombasa, tha ajo, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Nga tetë të plagosurit, katër u plagosën rëndë. Gjashtë nga të plagosurit ishin shtetas indianë dhe dy ishin shtetas ukrainas, tha ministria.
Sulmet shkaktuan dëme materiale në të dy cisternat pasi shpërthyen zjarre në bord. Ministria theksoi se zjarret ishin vënë nën kontroll.
Ajo dënoi atë që e quajti një "sulm flagrant" dhe tha se Emiratet e Bashkuara Arabe ruajtën "të drejtën e tyre të plotë për t'iu përgjigjur këtij përshkallëzimi".
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) tha të martën se dy supertankerë “shkelës” ishin goditur dhe çaktivizuar në Ngushticën e Hormuzit pasi kishin injoruar paralajmërimet e përsëritura, kishin fikur sistemet e navigimit dhe ishin përpjekur të kalonin nëpër atë që IRGC e përshkroi si një rrugë të minuar.
Deklarata e IRGC nuk i përmendi anijet dhe nuk tha nëse po i referohej të njëjtave tankerë të cituar nga Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Në deklaratë, IRGC akuzoi SHBA-në për “nxitje të anijeve për të përdorur një rrugë të paligjshme” dhe tha se bashkëpunimi me “armikun agresor” do të rezultonte vetëm në dëmtime, vonesa në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe një krizë globale energjetike.
Veçmas, agjencia e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar tregoi të martën se një tanker ishte goditur nga një predhë e panjohur ndërsa udhëtonte 40 milje detare në verilindje të Qalhat të Omanit.
UKMTO tha se kapiteni i tankerit raportoi se predha goditi dhomën e motorit në anën e djathtë dhe se i gjithë ekuipazhi ishte i sigurt.
Reuters nuk mundi të verifikonte menjëherë nëse raporti i UKMTO-së i referohej të njëjtit incident si ai i raportuar nga Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Incidentet e fundit në rrugën ujore vijnë pas javësh tensionesh të larta që nga shpërthimi i luftës më 28 shkurt, kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit.
Ushtria amerikane kreu një natë të tretë radhazi sulmesh kundër Iranit të hënën, ndërsa presidenti Donald Trump rivendosi një bllokadë për anijet iraniane dhe propozoi vendosjen e një tarife prej 20 për qind për të ruajtur Ngushticën e Hormuzit.
Komanda e lartë e përbashkët ushtarake e Iranit tha se SHBA-të nuk kishin asnjë rol në përcaktimin e së ardhmes së rrugës ujore dhe nuk do të lejoheshin të ndërhynin.
Konflikti ka destabilizuar Gjirin dhe është përhapur në të gjithë rajonin, me Iranin që sulmon bazat amerikane në shumë vende.
Ai gjithashtu ka vënë në pikëpyetje një marrëveshje të përkohshme SHBA-Iran të nënshkruar muajin e kaluar për të rihapur ngushticën dhe për të ndaluar armiqësitë.
Para se të fillonte konflikti në shkurt, rreth një e pesta e trafikut botëror të naftës dhe gazit kalonte nëpër Hormuz çdo ditë, duke sjellë më shumë se 15 milionë fuçi karburanti në tregjet globale me vlerë të paktën 1.2 miliard dollarë. /Telegrafi/