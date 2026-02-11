Emërohen pesë nënkryetarët e Kuvendit të Kosovës
Janë emëruar pesë nënkryetarët e Kuvendit të Kosovës, si një pako – pas marrëveshjeve të arritura mes subjekteve politike.
Kjo marrëveshje u bë e mundur më 10 shkurt, ku Kryeparlamentari Dimal Basha, kishte ftuar të gjitha partitë që të zgjedhin emrat për nënkryetarë.
Andaj, Hekuran Murati nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje propozoi Ardian Golën.
Blerta Deliu-Kodra nga PDK propozoi emrin e Vlora Çitakut, ndërsa Besian Mustafa nga LDK propozoi Kujtim Shalën.
Nga radhët e deputetëve serbë, Sllavko Simiq propozoi emrin e tij për rolin e nënkryetarit, ndërsa komunitetet tjera jo shumicë propozuan emrin e Emilia Rexhepit.
Pas këtyre emrave të propozuara, me 104 vota për, 3 deputetë kundër, 6 abstenime, u bë zgjedhja tyre. /Telegrafi/
