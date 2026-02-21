Elvis Rexhbeçaj i jashtëzakonshëm, shënon gol në fund për t’ia fituar Augsburg përballjen ndaj Wolfsburgun
Ylli i Kosovës Elvis Rexhbeçaj ka qenë kyç në fitoren e Augsburgut në udhëtim te ish klubi Wolfsburg.
Mesfushori shënoi golin e fitores në minutën e fundit për ta kompletuar përmbysjen në 2-3.
Pas një asistimi të Claude-Maurice, kosovari shënoi me një goditje të fortë në kënd për të mos i dhënë asnjë shans portierit vendas (90+3’).
🚨🚨| GOAL: ELVIS REXHBEÇAJ SEALS THE COMEBACK FOR AUGSBURG IN THE 92ND MINUTE!
Wolfsburg 2-3 Augsburg.
pic.twitter.com/h0xuynuwfU
— Futball Centa (@futballcenta) February 21, 2026
Me këtë fitore të madhe, Augsburg renditet në pozitën e 10-të me 28 pikë ndërsa Wolfsburg renditet në pozitën e 15-të me 20 sosh.
Kujtojmë, për Rexhbeçaj ky është goli i dytë këtë vit ndërsa po vazhdon me paraqitje të shkëlqyera me shpresën që të rikthehet si titullar te Augsburgu./Telegrafi
