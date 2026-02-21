Ylli i Kosovës Elvis Rexhbeçaj ka qenë kyç në fitoren e Augsburgut në udhëtim te ish klubi Wolfsburg.

Mesfushori shënoi golin e fitores në minutën e fundit për ta kompletuar përmbysjen në 2-3.

Pas një asistimi të Claude-Maurice, kosovari shënoi me një goditje të fortë në kënd për të mos i dhënë asnjë shans portierit vendas (90+3’).

Me këtë fitore të madhe, Augsburg renditet në pozitën e 10-të me 28 pikë ndërsa Wolfsburg renditet në pozitën e 15-të me 20 sosh.

Kujtojmë, për Rexhbeçaj ky është goli i dytë këtë vit ndërsa po vazhdon me paraqitje të shkëlqyera me shpresën që të rikthehet si titullar te Augsburgu./Telegrafi

BundesligaFutbollNdërkombëtareSport
