Elon Musk humb statusin e trilionerit
Biznesmeni amerikan dhe pronari i kompanive si SpaceX dhe Tesla, Elon Musk, u bë personi i parë në botë pasuria e të cilit u vlerësua mbi një trilion dollarë, por ndërkohë ka humbur statusin e “trilionerit”.
Musk arriti këtë nivel rekord pasurie pasi u vendos që SpaceX të ofronte aksionet e saj në tregjet e bursës, raportojnë mediat.
Ky vendim rriti ndjeshëm vlerën e kompanisë, ndërsa për shkak të pjesës së aksioneve që zotëron Musk, pasuria e tij u vlerësua në më shumë se një trilion dollarë.
Kur aksionet e SpaceX ishin në nivelin më të lartë, Musk zotëronte pasuri me vlerë rreth 1.45 trilionë dollarë, një rekord absolut.
Megjithatë, më pas vlera e aksioneve të SpaceX ra me 31 për qind, ndërsa një pjesë e aksioneve të Teslës që zotëron Musk, me vlerë rreth 116 miliardë dollarë, u kufizua për shkak të një marrëveshjeje të mëparshme mes biznesmenit dhe drejtuesve të Teslës.
Si pasojë e këtyre zhvillimeve, pasuria e Muskut ka rënë në rreth 962 miliardë dollarë, por ai vazhdon të mbetet njeriu më i pasur në botë. /Telegrafi/