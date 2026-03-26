Elkos Group me dy çmime të rëndësishme nga Midea Group
Elkos Group shpreh mirënjohjen e saj ndaj Midea Group për vlerësimin dhe besimin e vazhdueshëm në bashkëpunimin.
Në mesin e shumë distributorëve në Evropë, ELKOS u nderua me dy çmime të rëndësishme:
Best Retail Activation Award 2025
Growth Partner 2025
Këto çmime përfaqësojnë përkushtimin e vazhdueshëm ndaj zhvillimit, performancës në treg dhe ndërtimit të partneriteteve të qëndrueshme.
Ky sukses është rezultat i punës së palodhshme të ekipit Elkos dhe bashkëpunimit të ngushtë me partnerët strategjikë.
Elkos Group mbetet e përkushtuar të vazhdojë këtë rrugë suksesi dhe të sjellë edhe mëshumë vlerë për klientët dhe partnerët në të ardhmen.
Top Lajme
Jobs
Real Estate