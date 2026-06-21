Ekuadori nuk gjen golin, Curaçao i reziston deri në fund dhe merr pikën e parë historike
Ekuadori nuk arriti të marrë më shumë se një barazim pa gola ndaj Curaçaos (0-0) në një ndeshje ku dominoi pjesën më të madhe të lojës, por hasi në një portier të jashtëzakonshëm dhe në mungesë efikasiteti para portës.
Që në minutat e para, ekuadorianët treguan synimet e tyre sulmuese. Në minutën e tretë, Enner Valencia u gjend në një pozicion të mirë për të shënuar, por portieri Eloy Room reagoi në mënyrë të shkëlqyer dhe shmangu golin e avantazhit.
Pjesa e parë ishte e luftuar, me shumë duele në mesfushë dhe disa ndërhyrje të ashpra që sollën kartonë të verdhë për Jordy Alcivar te Ekuadori dhe Leandro Bacuna te Curaçao. Rasti më i mirë para pushimit erdhi në minutën e 42-të, kur John Yeboah goditi rrezikshëm nga brenda zonës, por edhe kësaj radhe Room ishte në lartësinë e detyrës.
Në minutën e 59-të, Gonzalo Plata humbi një mundësi të artë për Ekuadorin, kur nuk arriti të mposhtte portierin kundërshtar me një goditje me kokë nga afërsia.
Vetëm një minutë më vonë, Curaçao iu afrua golit me Livano Comenencia, por Hernan Galindez realizoi një pritje të shkëlqyer për të mbajtur portën të paprekur.
Presioni i Ekuadorit u shtua në minutat në vazhdim. Enner Valencia ishte shumë pranë golit në minutën e 65-të, por Eloy Room realizoi një tjetër pritje spektakolare pas goditjes së sulmuesit ekuadorian. Një minutë më pas provoi edhe Willian Pacho me kokë pas një goditjeje nga këndi, por portieri i Curaçaos nuk u befasua.
Të dy trajnerët kryen disa zëvendësime në pjesën e fundit të ndeshjes, ndërsa Curaçao u përqendrua kryesisht në ruajtjen e rezultatit. Jurien Gaari u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 75-të, ndërsa Dick Advocaat freskoi skuadrën me disa ndryshime për të përballuar presionin e vazhdueshëm të Ekuadorit.
Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme dhe rasteve të krijuara, Ekuadori nuk arriti të gjente rrugën e rrjetës, ndërsa Curaçao rezistoi deri në fund për të siguruar një pikë të vlefshme.
Njeriu i ndeshjes ishte pa dyshim portieri Eloy Room, i cili me një seri pritjesh vendimtare mbajti të paprekur portën e ekipit të tij dhe u bë protagonisti kryesor i takimit. /Telegrafi/