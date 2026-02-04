Eksperiment ekstrem në një dhomë - amerikani izolohet 365 ditë dhe transmeton çdo moment të jetës live
Një burrë 49‑vjeçar ka vendosur të qëndrojë i mbyllur në dhomën e gjumit për një vit, duke shmangur çdo kontakt me botën e jashtme, në mënyrë që t’i ndryshojë zakonet e jetesës në të mirë.
Më 10 shkurt, Skip Boyce, një ish‑pronari i një kompanie ndërtimi nga Utah, u përshëndet me gruan dhe vajzën e tij, hyri në dhomën e gjumit dhe mbylli derën, duke filluar projektin e quajtur “Viti i Izolimit”. Ai planifikon të qëndrojë atje për 365 ditë dhe të transmetojë gjithë eksperiencën drejtpërdrejt në YouTube.
Rregullat janë të thjeshta: ai nuk del dot nga dhoma dhe transmetimi live është aktiv 24/7. Ai nuk sjell argëtim të jashtëm apo ndërveprime të paplanifikuara – gjithçka që ndodh është e dukshme për shikuesit. Gjatë ditës ai jeton, fle, stërvitet, lexon, shkruan dhe i kalon kohën brenda një dhome të vetme, raporton odditycentral.
Skip thotë se dhoma është e ndarë fizikisht nga pjesa tjetër e shtëpisë dhe se ai ka gjithçka që i nevojitet për të mbijetuar, përfshirë banjo me dush dhe vaskë, një palestër të improvizuar dhe disa dollapë, si dhe një pajisje për transmetim.
Ai shpjegon se transmetimi live e bën gjithçka të sinqertë, sepse nuk ka mundësi të ndalojë apo të ndryshojë historinë më vonë. Arsyeja për këtë izolim është që të largohet nga stimujt e vazhdueshëm dhe të rindërtojë disiplinën, fokusin dhe zakonet e shëndetshme, duke eliminuar zakonet e këqija.
Për afër tre javë që nga fillimi i “Viti i Izolimit,” Skip thotë se ka parë ndryshime pozitive në stilin e tij të jetesës – ai stërvitet më shumë, ka një dietë më të shëndetshme dhe ndjen përmirësim të shëndetit mendor. Megjithatë, disa njerëz kanë shprehur shqetësime se izolimi për një vit mund të jetë i dëmshëm për shëndetin pa dritë natyrale, ajër të pastër dhe ndërveprime sociale.
Ai ende beson se mbyllja e vetes deri më 10 janar 2027 është mënyra më e mirë për të përmirësuar jetën e tij. /Telegrafi/
